Xe tải cày nát đường quê

Theo người dân phản ánh, trên tuyến đường ĐH 55 đoạn đi qua xã Hành Nhân, hằng ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất với trọng tải lớn chạy qua lại, bụi bay mù mịt. Dọc tuyến đường, có 3 trường học từ cấp mầm non đến trung học cơ sở nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến người dân lo lắng. Buôn bán dọc tuyến đường cũng ế ẩm vì bụi và tiếng ồn tra tấn.



Đường ĐH 55 xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi HẢI PHONG

Ông Trần Lý (65 tuổi, trú thôn Tân Lập, xã Hành Nhân) bán nước mía trước cổng Trường THCS Hành Nhân, cho biết xe tải chở đất chạy trên đường gây bụi làm ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của người dân. Mỗi lần xe chạy qua, mọi người phải đứng nép vào lề chứ không dám đi. Ngay ngã tư mà xe chạy rất nhanh nên ai cũng sợ. "Mong các tài xế xe chở đất chạy qua đoạn đường này nên đi chậm lại để đỡ bụi, an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là các em học sinh", ông Lý nói.

Còn bà Chế Thị Nga (55 tuổi, trú thôn Nghĩa Lâm, xã Hành Nhân) cho hay nhà bà buôn bán tạp hóa ngay ngã tư nhưng do xe tải chở đất chạy với lưu lượng cao, gây bụi, mất an toàn giao thông nên buôn bán ế ẩm. Xe tải chở đất thì lớn nhưng đường lưu thông lại nhỏ, mỗi lần xe chạy từng đoàn khoảng 5 đến 10 xe, liên tục suốt ngày. "Xe tải chạy với mật độ cao rất nguy hiểm, vì đường này có rất nhiều trẻ em, học sinh và người lao động thường xuyên đi lại. Mong họ đi chậm lại để bớt bụi và an toàn cho người đi đường", bà Nga bức xúc nói.

Xe tải ra, vào mỏ đất nườm nượp HẢI PHONG

N GUY CƠ TAI NẠN RẤT CAO

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, có rất nhiều xe tải ra vào mỏ đất thôn Tân Lập, xã Hành Nhân đi qua tuyến đường ĐH 55, khiến bụi bay mù mịt. Dù có xe tưới nước nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Xe chạy nhiều gây bụi, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở mặt tiền tuyến đường, buôn bán ế ẩm, hàng hóa dính bụi không dám trưng bày. Trên tuyến đường có nhiều trường học, khi học sinh ra về, xe tải chạy qua lại với lưu lượng lớn, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập. Xe chạy nhiều còn khiến đường ĐH 55 hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi.

Ông Huỳnh Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Hành Nhân, cho biết trước kia trên địa bàn xã Hành Nhân phương tiện qua lại rất ít, từ khi có mỏ đất hoạt động thì lưu lượng xe rất nhiều, làm ảnh hưởng đến môi trường, khu dân cư và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu các công ty vận tải phải cam kết chạy chậm, đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông, đồng thời thường xuyên tưới nước để đảm bảo môi trường, tránh bị ô nhiễm. "Sắp tới, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành ở tỉnh và huyện sẽ làm việc và đi kiểm tra đoạn đường ĐH 55 để đánh giá mức độ hư hỏng của tuyến đường", ông Toàn nói.

Liên quan vấn đề này, một lãnh đạo UBND H.Nghĩa Hành, cho biết đã đề nghị chủ đầu tư dự án nhắc nhở các đơn vị vận tải chạy đúng tốc độ, không được chở quá tải, phải thường xuyên tưới nước để không ảnh hưởng môi trường. "Sắp tới, H.Nghĩa Hành sẽ tổ chức cuộc họp để bàn về các vấn đề liên quan đến các việc trên", vị này cho biết thêm.