Xe tải gây sập cầu, đường vào Khu công nghiệp Hòa Phú ùn tắc

Ngày 2.10, một lãnh đạo UBND xã Hòa Phú (Đắk Lắk) cho biết địa phương đã làm việc với tài xế điều khiển xe tải chở phân bón vi sinh gây sập cầu dân sinh buôn Tuôr vào ngày 24.9.

Cầu dân sinh ở xã Hòa Phú (Đắk Lắk) bị sập, tuyến đường đi tắt vào Khu công nghiệp Hòa Phú bị chia cắt ẢNH: HỮU TÚ

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Phú, địa phương đã thống nhất phương án tạm thời là khẩn trương sửa chữa lại cầu dân sinh buôn Tuôr, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và công nhân.

“Cầu dân sinh buôn Tuôr vốn đã có trong kế hoạch xây dựng mới, dự kiến triển khai vào năm 2027. Đối với tài xế gây sập cầu, chúng tôi yêu cầu phải thực hiện các trách nhiệm khắc phục liên quan”, vị lãnh đạo thông tin.

Cầu dân sinh buôn Tuôr bị hư hỏng ẢNH: HỮU TÚ

Công nhân ùn tắc trên đường đang thi công

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, cầu buôn Tuôr bị sập đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và công nhân Khu công nghiệp Hòa Phú.

Thông thường, công nhân di chuyển từ hướng trung tâm Buôn Ma Thuột về Khu công nghiệp Hòa Phú chọn qua cầu buôn Tuôr bởi đây là tuyến đường thuận tiện và an toàn hơn.

Sau khi cầu bị sự cố, phương tiện phải chuyển hướng sang tuyến đường chính vào khu công nghiệp, đoạn giao với quốc lộ 14. Tuyến đường này hiện đang thi công nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, khi trời mưa, mặt đường trở nên lầy lội, khiến phương tiện di chuyển chậm và dễ xảy ra ùn tắc.

Tuyến đường vào Khu công nghiệp Hòa Phú đang thi công ẢNH: HỮU TÚ

Anh Đ.Q.T (46 tuổi, ở buôn Tuôr) cho biết khoảng 6 giờ 30 hằng ngày, lượng lớn công nhân phải đi qua tuyến đường đang thi công để vào Khu công nghiệp Hòa Phú.

“Từ ngày cầu bị sập, công nhân phải đổ dồn sang tuyến đường đang thi công. Trời mưa thì càng khổ hơn, đường sá lầy lội, xe cộ kẹt cứng khiến người lao động phải nhích từng chút một, rất nhiều người bị trễ giờ làm”, anh T. nói.

Công nhân phải di chuyển trên tuyến đường đang thi công, nhỏ hẹp, nhiều khói bụi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ẢNH: HỮU TÚ

Đề nghị sớm khắc phục cầu dân sinh

Ngay sau khi xảy ra sự cố sập cầu, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo từ xa với nội dung: “Cầu bị sự cố, không di chuyển qua cầu, đi theo hướng khác”.

Tuy nhiên, do đây là tuyến đường đi tắt thuận tiện vào Khu công nghiệp Hòa Phú, việc cầu buôn Tuôr bị sập khiến công nhân phải chuyển hướng sang tuyến đường đang thi công.

Nhiều xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến đường dẫn vào Khu công nghiệp Hòa Phú đang thi công ẢNH: HỮU TÚ

Tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm cũng được phản ánh trên các trang mạng xã hội. Nhiều người cho biết việc đi lại hằng ngày gặp khó khăn, nhất là khi thời tiết có mưa.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm triển khai phương án sửa chữa cầu buôn Tuôr để bảo đảm việc đi lại an toàn, thuận tiện.

Theo UBND xã Hòa Phú, trước mắt địa phương thống nhất sửa chữa lại cây cầu dân sinh bị sập. Về lâu dài, cầu này đã nằm trong kế hoạch xây dựng mới, dự kiến thực hiện vào năm 2027.