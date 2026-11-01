Xe tải lao qua làn ngược chiều, tông cột đèn khiến tài xế tử vong

Khoảng 4 giờ sáng 1.11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km1731+500 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng khiến tài xế tử vong, phụ xe bị thương nặng.



Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe tải biển số 89H-041.xx lưu thông theo hướng từ thành phố Đồng Nai đi Phan Thiết.

Hiện trường vụ tai nạn rạng sáng 1.11 ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Khi đến vị trí trên, chiếc xe tải va chạm với dải phân cách giữa đường, rồi lao qua lề phần đường ngược chiều, tông vào cột đèn ven đường và lật nghiêng.

Tại hiện trường, cột đèn bị tông ngã, chèn lên cabin chiếc xe tải khiến tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương nặng, cabin phương tiện hư hỏng nặng.

Các lực lượng chức năng đã điều động xe cẩu cứu hộ đến hiện trường để xử lý vụ việc, đưa tài xế tử vong trong cabin ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong và phụ xe bị thương nặng ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Hiện, Công an xã Hàm Thuận Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo thẩm quyền.