Xe tải lật đè xe máy của 2 người đàn ông đi làm trong đêm

Ngày 19.2, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ xe tải tông dải phân cách, lật ngang đè xe máy người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Văn Bứa.

Hiện trường xe tải tông dải phân cách lật đè xe máy ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo đó, tai nạn xảy ra lúc 23 giờ 33 phút ngày 18.2. Xe tải do nam tài xế cầm lái chạy trên đường Nguyễn Văn Bứa, hướng từ đường Lê Quang Đạo (quốc lộ 22 cũ) đi tỉnh Long An.

Khi đến đoạn giao giữa đường Nguyễn Văn Bứa - Nguyễn Thị Đành (xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn) bất ngờ tông vào dải phân cách cứng bê tông, xe lật ngang đè trúng xe máy người đi đường.

Qua trích xuất camera quanh khu vực cho thấy, thời điểm trên, 2 người đàn ông chở nhau trên xe máy, lưu thông cùng chiều phía sau xe tải.

Khi xe tải tông dải phân cách lật ngang, chiếc xe máy vừa di chuyển đến thì bị xe tải đè trúng phần đầu xe máy. Hai người đàn ông hoảng loạn cố nhảy ra xa xe máy.

"Hai người đàn ông may mắn chỉ bị thương nhẹ. Họ cho biết đang trên đường đi đến chỗ làm (lò mổ heo). Khi té ngã, 2 người đàn ông bị va đập trúng ngực. Để đảm bảo an toàn, cả hai nạn nhân sau đó được công an dùng xe chuyên dụng chở đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe", một người dân chứng kiến vụ việc cho biết.

Dải phân cách cứng bê tông (ảnh lớn) bị xe tải tông bể một phần. Camera an ninh ghi lại thời điểm xe tải lật đè trúng xe máy (ảnh nhỏ) ẢNH: TRẦN KHA

Người và các phương tiện liên quan (xe tải, xe máy) trong vụ tai nạn sau đó cũng được lực lượng chức năng H.Hóc Môn đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ nguyên nhân.