Trích xuất camera điều tra vụ tai nạn trên cầu vượt An Sương

Đến trưa 17.2, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cùng Công an Q.12 giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe đầu kéo và xe máy trên cầu vượt An Sương (P.Trung Mỹ Tây)

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, hơn 10 giờ cùng ngày, xe đầu kéo biển số 49H - 024.xx chạy trên đường Đỗ Mười, hướng từ TP.Thủ Đức về H.Bình Chánh.

Khi đến dốc cầu vượt An Sương (P.Trung Mỹ Tây, Q.12) thì xe đầu kéo xảy ra tai nạn với xe máy biển số tỉnh Bạc Liêu, do một người đàn ông cầm lái, chạy cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đàn ông chạy xe máy tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm kẹt dưới gầm trước xe đầu kéo. Giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài nhiều km.

Nhận tin báo, Công an Q.12 và Đội CSGT An Sương đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Đỗ Mười ùn ứ kéo dài ẢNH: C.T.V

Công an Q.12 cũng tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ vụ tai nạn này cũng như xác định danh tính người tử vong.

Công an cũng kêu gọi phương tiện nào có camera hành trình quay được diễn biến vụ tai nạn này cung cấp cho công an để phục vụ công tác điều tra.