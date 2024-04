Xe tải quảng bá PlayStation được rao bán sau 18 năm

Theo IGN, một chiếc xe tải từng được sử dụng để quảng bá cho PlayStation Portable (PSP) vào năm 2006 hiện đang được rao bán trên chợ trực tuyến Facebook Marketplace với giá 70.000 USD (tương đương 1,7 tỉ đồng).

Chiếc xe tải này mang đậm phong cách của thương hiệu PlayStation và từng đi khắp nước Mỹ, giống như một trạm dừng chân lạ mắt để cho người hâm mộ có cơ hội trải nghiệm các trò chơi và máy chơi game mới nhất của Sony.

Chiếc xe tải PlayStation Experience 2006 IGN

Xe tải này được trang bị nhiều trò chơi PSP nổi tiếng như ATV Offroad Fury 4, SOCOM: Fireteam Bravo 2 và NBA 07. Nó cũng có logo PlayStation và PSP được in khắp nơi, cùng với khẩu hiệu "Live in Your World, Play in Ours" (Sống trong thế giới của bạn, Chơi trong thế giới của chúng tôi).

Mặc dù được rao bán không đi kèm các trò chơi và máy chơi game, nhưng chiếc xe tải này vẫn là một món đồ sưu tầm độc đáo cho những người hâm mộ PlayStation. Nó mang lại những kỷ niệm quý giá cho nhiều người từng có cơ hội trải nghiệm nó vào năm 2006.

Hiện tại, chiếc xe tải đang được bán bởi một người không tiết lộ danh tính. Người bán cho biết xe đã không còn tham gia các hoạt động của Sony trong vài năm, đồng thời tình trạng sau khi lấy ra khỏi kho lưu trữ không mấy nguyên vẹn. Tuy nhiên, họ tin rằng chiếc xe tải vẫn có thể được phục hồi và sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ bộ sưu tập PlayStation nào.