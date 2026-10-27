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    Xe tải tập lái va chạm xe đầu kéo, 1 học viên tử vong

    Lâm Viên
    Lâm Viên
    Vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), giữa xe đầu kéo với xe tải tập lái khiến một học viên lái xe tử vong trên đường đi cấp cứu, giáo viên dạy lái bị gãy chân.

    Khoảng 10 giờ 45 ngày 27.10, tại Km1911+800 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải tập lái khiến 2 người thương vong.

    Tai nạn giữa xe đầu kéo với xe tải tập lái, 1 học viên tử vong - Ảnh 1.

    Tai nạn giữa xe tập lái và xe đầu kéo làm 1 người chết, 1 người bị thương

    ẢNH: CTV

    Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh B.V.L (trú xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo biển số 81H-036.24, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 81RM-003.80, lưu thông theo hướng Đồng Nai đi Đắk Lắk.

    Tai nạn giữa xe đầu kéo với xe tải tập lái, 1 học viên tử vong - Ảnh 2.

    Sau va chạm với xe tập lái, xe đầu kéo bị hư hỏng phần đầu

    ẢNH: CTV

    Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe tải tập lái biển số 48A-292.63 do anh M.V.L (ở xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, là học viên tập lái) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe tải tập lái còn có anh N.H.L (ở xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng), là giáo viên dạy lái xe.

    Vụ va chạm khiến anh M.V.L và anh N.H.L bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh M.V.L tử vong trên đường đến bệnh viện, còn anh N.H.L bị gãy chân.

    Tai nạn giữa xe đầu kéo với xe tải tập lái, 1 học viên tử vong - Ảnh 3.

    Lực lượng cứu hộ phải dùng xe múc nhỏ nâng cabin xe tập lái để cứu người mắc kẹt bên trong ra

    ẢNH: CTV

    Tai nạn giữa xe đầu kéo với xe tải tập lái, 1 học viên tử vong - Ảnh 4.

    Vụ tai nạn khiến lái xe mắc kẹt trong cabin

    ẢNH: CTV

    Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT và công an địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và tổ chức cứu hộ. Lực lượng cứu hộ phải dùng xe múc nhỏ nâng cabin xe tập lái để cứu người mắc kẹt ra ngoài.

    Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng và cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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