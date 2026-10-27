Xe tải tập lái va chạm xe đầu kéo, 1 học viên tử vong

Khoảng 10 giờ 45 ngày 27.10, tại Km1911+800 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải tập lái khiến 2 người thương vong.

Tai nạn giữa xe tập lái và xe đầu kéo làm 1 người chết, 1 người bị thương ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh B.V.L (trú xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo biển số 81H-036.24, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 81RM-003.80, lưu thông theo hướng Đồng Nai đi Đắk Lắk.

Sau va chạm với xe tập lái, xe đầu kéo bị hư hỏng phần đầu ẢNH: CTV

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe tải tập lái biển số 48A-292.63 do anh M.V.L (ở xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, là học viên tập lái) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe tải tập lái còn có anh N.H.L (ở xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng), là giáo viên dạy lái xe.

Vụ va chạm khiến anh M.V.L và anh N.H.L bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh M.V.L tử vong trên đường đến bệnh viện, còn anh N.H.L bị gãy chân.

Lực lượng cứu hộ phải dùng xe múc nhỏ nâng cabin xe tập lái để cứu người mắc kẹt bên trong ra ẢNH: CTV

Vụ tai nạn khiến lái xe mắc kẹt trong cabin ẢNH: CTV

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT và công an địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và tổ chức cứu hộ. Lực lượng cứu hộ phải dùng xe múc nhỏ nâng cabin xe tập lái để cứu người mắc kẹt ra ngoài.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng và cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.