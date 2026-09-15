Xe tải va chạm xe máy, 2 học sinh tử vong

Chiều 15.9, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an P.Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cùng các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy, khiến 3 học sinh thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, xe tải mang biển số 38B - 052.xx do tài xế Hồ Sỹ Tr. (ngụ tại xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường Hàm Nghi kéo dài theo hướng từ P.Hà Huy Tập về xã Thạch Xuân.

Khi di chuyển đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Hàm Nghi kéo dài với huyện lộ 102 (thuộc địa phận P.Hà Huy Tập), xe tải bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 38M1 - 387.xx đang chở 3 nam sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Hà Huy Tập).

Vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong là Võ Trường G. (16 tuổi) và Dương Đăng Kh. (17 tuổi). Nam sinh còn lại bị thương nặng, ngay sau đó đã được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Các nạn nhân trong vụ tai nạn kể trên đều có hộ khẩu thường trú tại xã Thạch Xuân.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng, phần đầu xe tải cũng bị móp méo và hư hỏng một bên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Công an P.Hà Huy Tập đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.