Xe tăng Israel đột kích Dải Gaza

Israel hành quân trong đêm

Israel ngày 26.10 thông báo một nhóm xe tăng và bộ binh của nước này đã tiến vào Gaza trong đêm trước đó, tấn công các mục tiêu Hamas trước khi rút lui. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đây là "cuộc đột kích có mục tiêu" nhằm vào "nhiều sào huyệt, cơ sở hạ tầng và các điểm phóng tên lửa chống tăng" của Hamas. IDF cho biết mục đích của hoạt động này là chuẩn bị cho các giai đoạn chiến đấu tiếp theo, ám chỉ chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn mà Israel có thể sắp triển khai tại Gaza.

Xe tăng của Israel hướng về Dải Gaza hôm 13.10 AP

Một đoạn video đen trắng do quân đội Israel đăng tải cho thấy đoàn xe bọc thép và máy ủi tiến về nơi có vẻ là hàng rào biên giới và băng qua. AFP cho biết địa điểm trong video là ở phía nam thành phố Ashkelon của Israel nhưng không thể xác minh video được ghi lại khi nào. Chỉ vài giờ trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu trên truyền hình, nói với người dân rằng "chúng ta đang tiến hành một chiến dịch vì sự tồn vong của chính mình". Ông cho biết Israel vẫn đang chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ ở Gaza để "xóa sổ Hamas" nhưng không cung cấp thông tin cụ thể.

Trong khi đó, The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel cho biết Israel đã đồng ý trì hoãn việc đưa quân sang Gaza để Washington có thêm thời gian triển khai các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Mối đe dọa đối với tài sản quân sự của Mỹ tại khu vực này hiện là lo lắng lớn nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden, theo các quan chức.

Bế tắc tại LHQ

Hamas, tổ chức chính trị - quân sự Palestine đang kiểm soát Gaza, bất ngờ tấn công miền nam Israel hôm 7.10, làm khoảng 1.400 người chết và bắt cóc hơn 200 con tin. Israel sau đó tiến hành trả đũa Hamas, làm hơn 6.500 dân thường Palestine tại Gaza thiệt mạng tính đến ngày 26.10, theo cơ quan y tế Gaza.

Hình ảnh từ video của quân đội Israel cho thấy cuộc đột kích của nước này ở miền bắc Gaza AFP

Xung đột đã khoét sâu chia rẽ tại Hội đồng Bảo an LHQ khi hai nghị quyết do Nga và Mỹ đề xuất đều không được thông qua tại cơ quan này hôm 25.10. Trong khi Mỹ và các đồng minh châu Âu bác bỏ việc kêu gọi ngừng bắn, thì Nga, Trung Quốc và nhiều nước đang phát triển ủng hộ phương án chấm dứt xung đột ngay lập tức. Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 25.10, Tổng thống Biden nhấn mạnh "con đường dẫn tới hòa bình" giữa người Israel và người Palestine, bao gồm giải pháp "hai nhà nước". "Người Israel và người Palestine đều xứng đáng được sống cạnh nhau trong sự an toàn, phẩm giá và hòa bình", theo Reuters dẫn lời ông Biden.

Trong khi đó tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo xung đột có thể lan ra ngoài Trung Đông và nhiệm vụ chính của thế giới lúc này là ngăn chặn "đổ máu". "Nếu không, khủng hoảng leo thang hơn nữa sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cực kỳ nguy hiểm và tàn khốc. Không chỉ đối với Trung Đông, tác động có thể lan xa bên ngoài khu vực", ông Putin nói.