Xe tăng Israel lại tiến sâu vào Gaza sau hơn một năm ngừng bắn

Xe tăng Israel đã tiến vào một khu vực ở miền trung Dải Gaza trong ngày 18.11, đánh dấu chiến dịch trên bộ đầu tiên từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực cách đây hơn một năm.