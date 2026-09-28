Xe tăng K63-85 đánh Pol Pot, bảo vệ Trường Sa

Sau 10 năm (1969 - 1979) có mặt ở Việt Nam, hầu hết các xe tăng bơi K63-85 đều không có khả năng hoạt động. Với sự cố gắng, sáng tạo hiếm có, ngành kỹ thuật quân sự đã tập trung sửa chữa cải tiến, để đưa nhiều xe K63-85 quay trở lại chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, tổng tiến công giải phóng Phnom Penh, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi ách diệt chủng và bảo vệ biên giới phía Bắc.

Đại tá Nguyễn Khắc Nam, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp (thứ 2 từ phải qua, hàng ngồi) chụp hình lưu niệm với kíp xe tăng bơi K63-85 trên đảo Song Tử Tây, Trường Sa năm 2017 ẢNH: BCTTG

Ngay khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam nổ ra, lực lượng tăng thiết giáp đã tham gia chiến đấu đánh trả quân Pol Pot lấn chiếm và phản kích đánh địch phòng ngự ở nhiều hướng, nhiều mũi khác nhau.

Năm 1977, đã có 230 xe tăng thiết giáp tham gia chiến đấu. Năm 1978, xe chiến đấu là 288 tăng thiết giáp. Trong số đó, có một số xe tăng bơi K63-85 của các đơn vị tăng thiết giáp.

Bộ binh theo xe tăng bơi K63-85 vượt sông tấn công truy quét quân Pol Pot, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, năm 1979 ẢNH: BCTTG

Nổi bật nhất trong việc sử dụng K63-85 đánh địch là Tiểu đoàn 2 của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) với trang bị là 26 xe tăng bơi K63-85.

Ngày 13.7.1977, Đại đội 6 của Tiểu đoàn 2 với 8 chiếc tăng K63-85 phối thuộc với Sư đoàn bộ binh 330 tấn công tiêu diệt toàn bộ quân Pol Pot chiếm giữ khu vực Đầm Chít - Vĩnh Điều, Kiên Giang (nay là xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang).

Xe tăng K63-85 của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) vượt kênh Vĩnh Tế, đánh trả quân Pol Pot xâm lược biên giới Tây Nam của Tổ quốc ẢNH: QK9

Trong 2 năm (1977 - 1978), Lữ đoàn 416 đã huy động 87 đầu xe, tham gia chiến đấu 168 trận, xuất xe 1.246 lần/ chiếc, góp phần cùng các đơn vị bạn tiêu diệt hàng ngàn tên địch, thu nhiều vũ khí trang bị.

Nổi bật nhất là các trận Đầm Chít - Vĩnh Điều (ngày 13.7.1977), Phú Cường (ngày 19.1.1978), Tân An - Phú Hữu - Tân Châu (ngày 26 - 28.1.1978), Ba Chúc - Tịnh Biên (ngày 1 - 5.5.1978), phản công 1978...

Trong chiến dịch giải phóng Campuchia, giúp bạn thoát khỏi họa diệt chủng, lực lượng tăng thiết giáp của Lữ đoàn 416 gồm các xe tăng K63-85 và M-113 đã dũng cảm chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 17 ngày chiến dịch, đơn vị bị bắn cháy - hỏng 6 xe M-113, V100 và hỏng nặng 1 xe K63-85.

Tàu vận tải quân sự chuyên chở xe tăng bơi K63-85 tham gia chiến dịch bảo vệ biên giới Tây Nam, năm 1978 ẢNH: QCHQ

Đặc biệt, từ giữa năm 1980, lữ đoàn tăng thiết giáp đã giúp bạn Campuchia xây dựng tiểu đoàn tăng thiết giáp đầu tiên mang phiên hiệu 86 với quân số gần 280 cán bộ, chiến sĩ, được trang bị 46 xe tăng thiết giáp các loại (17 xe tăng T-58, 6 xe tăng bơi K63-85, 23 xe M-113).

Sau này, Tiểu đoàn 86 trở thành Trường đào tạo nhân viên kỹ thuật tăng thiết giáp và là tiền thân của Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Tăng thiết giáp của Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày nay.

Bắn súng phòng không 12,7 mm gắn trên xe tăng K63-85 tại Lữ đoàn 950 (Quân khu 9), tháng 11.2025 ẢNH: BÁO QĐND

Quá trình chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, có 13 xe tăng bơi K63-85 bị hủy trong chiến đấu (9 xe của Trung đoàn tăng thiết giáp 24, Quân khu 9 và 4 xe của Lữ đoàn xe tăng 273, Quân đoàn 3).

Xe tăng K63-85 của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) tiến vào giải phóng thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tháng 1.1979 ẢNH: QK9

Ngày 17.2.1979, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc nổ ra. Lực lượng tăng thiết giáp chỉ có Trung đoàn xe tăng 407 (Quân đoàn 14) gồm 2 Đại đội xe tăng T-34 và 2 Đại đội xe K63 với 30 chiếc tham gia chiến đấu ở mặt trận Lạng Sơn. "Do không trinh sát, không nghiên cứu kỹ địa hình chiến trường… nên khi chiến đấu, xe tăng thiết giáp của Trung đoàn 407 (Quân đoàn 14, Quân khu 1) không phát huy được hỏa lực; khi xe hỏng, việc tổ chức cứu kéo sửa chữa rất khó khăn và đã có 5 xe bị hủy Tài liệu của Binh chủng Tăng thiết giáp ghi lại.

Xe tăng bảo vệ Trường Sa

Từ năm 1985, những chiếc xe tăng hạng trung T-34 được bí mật đưa ra Trường Sa làm nhiệm vụ sẵn sàng cơ động, phản kích đánh địch đổ bộ chiếm đảo.

Đầu năm 1986, tình hình ở Trường Sa bắt đầu căng thẳng. Thời điểm này, Bộ Quốc phòng cũng chuẩn bị rút lực lượng quân tình nguyện Việt Nam ở Lào về, trong đó có 12 xe tăng K63-85 của Trung đoàn xe tăng 206, Quân khu 4 (nay là Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206, Quân khu 4).

Biết thông tin này, Phó đô đốc (trung tướng) Giáp Văn Cương, Tư lệnh Hải quân đề xuất với Bộ Quốc phòng: "Đưa toàn bộ số xe tăng bơi K63-85 của Trung đoàn 206 ra bảo vệ quần đảo Trường Sa".

Bộ đội Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (Quân khu 4) và các xe tăng K63-85 đi làm nhiệm vụ ở Trường Sa ẢNH: QK4

Đầu năm 1987, đơn vị tăng của Quân khu 4 về đến Nghệ An và nhận lệnh chuẩn bị chi viện Trường Sa. Ngày 2.5.1987, đội hình 12 xe tăng K63-85 và kíp xe 48 người rời Nghĩa Đàn (Nghệ An) xuống Vinh. 12 xe tăng đưa lên tàu hỏa, 12 lái xe đi cùng áp tải. Các thành phần còn lại gồm 36 người hành quân bằng ô tô.

Nhân dân Nghĩa Đàn (Nghệ An) tiễn bộ đội xe tăng Quân khu 4 đi làm nhiệm vụ bảo vệ Trường Sa ẢNH: QK4

Vào đến căn cứ quân sự Cam Ranh, các xe tăng K63-85 và kíp xe được biên chế vào Tiểu đoàn 7, Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126, Quân chủng Hải quân. Sau đó, các xe và kíp xe lần lượt lên tàu vận tải quân sự, ra các đảo Trường Sa.

Xe tăng K63-85 trong biên chế Vùng 4 Hải quân ẢNH: QCHQ

Sau sự kiện 14.3.1988, ngoài các xe tăng T34, K63-85 đã ra trước, Bộ Quốc phòng tiếp tục bổ sung các xe tăng bơi PT-76, K63-85 của các đơn vị lục quân cho Trường Sa.

Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phát sinh nhiều hỏng hóc, nên đại đa số các xe tăng bơi K63-85 được tháo khỏi bánh xích, lấy tháp pháo làm thành công sự pháo tăng cố định, tận dụng khẩu pháo 85 mm phòng thủ các đảo.

Pháo thủ chuyển đạn pháo lên xe tăng K63-85 của Lữ đoàn 950 (Quân khu 9), chuẩn bị diễn tập cuối năm 2025 ẢNH: BÁO QĐND

Hiện tại, số xe tăng bơi K63-85 có khả năng hoạt động, chỉ còn lại rất ít ở vài đơn vị phòng thủ tuyến biển đảo. Trong đó, Tiểu đoàn xe tăng 557 thuộc Lữ đoàn 950 phòng thủ đảo Phú Quốc (Quân khu 9), được biên chế một số xe K63-85.

Phân đội xe tăng K63-85 của Lữ đoàn 950 (Quân khu 9) luyện tập đánh địch bảo vệ đảo Phú Quốc, tháng 11.2025 ẢNH: BÁO QĐND

Cuối năm 2025 vừa qua, trong kỳ huấn luyện giai đoạn 2, Lữ đoàn 950 đã đưa 2 xe tăng bơi K63-85 số hiệu 782 và 815 ra thao trường trên đảo Phú Quốc, thực hành bắn đạn thật bằng pháo chính 85 mm và súng máy 12,7 mm trên xe.