Xe tay ga 'ăn xăng như ngửi' Honda Dunk có bản mới, chờ ngày về Việt Nam

Hoàng Cường
01/05/2026 12:29 GMT+7

Phiên bản mới của dòng xe tay ga cỡ nhỏ Honda Dunk 2026 giữ nguyên kiểu thiết kế hình hộp đặc trưng, tích hợp một số tính năng, công nghệ, động cơ 50cc được tinh chỉnh mang lại khả năng "ăn xăng như ngửi" vừa được hãng xe Nhật Bản trình làng.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt, áp lực cạnh tranh từ xe máy điện càng gay gắt… Honda vẫn duy trì việc sản xuất, phân phối các dòng xe tay ga cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh mẫu Honda Today sản xuất ở Trung Quốc, tại quê nhà (Nhật Bản) Honda vừa phát triển phiên bản mới của dòng xe tay ga Honda Dunk 2026.

Mẫu xe này nghe có vẻ khá xa lạ với khách hàng Việt Nam nhưng thực tế những năm trước đây đã có một số chiếc Honda Dunk thuộc phiên bản cũ được một số cửa hàng nhập về để phân phối. So với Today 50, Honda Dunk sở hữu vẻ ngoài nam tính với kiểu dáng thiết kế hình hộp vuông vức trông mạnh mẽ, thể thao hơn.

Honda vừa phát triển phiên bản mới của dòng xe tay ga Honda Dunk 2026

Phiên bản mới nhất - Honda Dunk 2026 về cơ bản vẫn giữ lại phong cách thiết kế đặc trưng nhưng được hãng xe Nhật Bản tinh chỉnh lại một số chi tiết, đồng thời bổ sung thêm công nghệ, tính năng. Cụ thể, Dunk 2026 được trang bị cụm đèn pha LED, phần yếm trước gọn gàng được trau chuốt lại bằng những đường gân nổi kết hợp cách phối màu mới giúp tổng thể xe trở nên mạnh mẽ, liền lạc hơn.

Honda Dunk 2026 vẫn sử dụng tay lái dạng trần, tích hợp đồng hồ hiển thị kết hợp giữa đồng hồ analog truyền thống và màn hình LCD cỡ nhỏ thông báo các chỉ số lượng nhiên liệu, giờ, số kilomet đã đi… Ngoài ra, phiên bản mới vẫn được trang bị cổng sạc cho các thiết bị di động, hệ thống tạm dừng động cơ (ISS), hộc chứa đồ phía trước và cốp xe tương đối rộng so với các xe tay ga cùng phân khúc.

Honda Dunk 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 50cc

Theo thông số nhà sản xuất công bố, Honda Dunk 2026 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.675 x 700 x 1.040 (mm), chiều dài cơ sở 1.180 mm và chiều cao yên ở mức 730 mm. Đặc biệt ở phiên bản mới, Honda Dunk 2026 có các tùy chọn màu sắc gồm đen, xám và xanh dương.

Được thiết kế dành cho lối sống đô thị, Honda Dunk 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 50cc, sản sinh công suất chỉ 4,5 mã lực và mô-men xoắn 4,1 Nm. Đáng chú ý, mức tiêu hao nhiên liệu của xe chỉ 1,32 lít/100 km. Như vậy, với khả năng "ăn xăng như ngửi" sau mỗi lần đổ đầy bình nhiên liệu (4,5 lít), xe có thể đi được tới 338 km.

Honda Dunk 2026 chỉ mới được Honda trình làng và phân phối tại Nhật Bản với giá 229.900 yen, tương đương 37,9 triệu đồng

Hiện tại, phiên bản mới Honda Dunk 2026 chỉ mới được Honda trình làng và phân phối tại Nhật Bản với giá 229.900 yen, tương đương 37,9 triệu đồng. Tại Việt Nam, không ít khách hàng vẫn ưa chuộng và sẵn sàng chi tiền săn lùng Honda Dunk để sở hữu, do đó không loại trừ khả năng phiên bản mới của mẫu xe tay ga cỡ nhỏ này sẽ được các cửa hàng nhập khẩu, phân phối trong thời gian tới.

Tin liên quan

3 mẫu xe máy Honda nhập khẩu giá cả trăm triệu vừa xuất hiện tại Việt Nam

3 mẫu xe máy Honda nhập khẩu giá cả trăm triệu vừa xuất hiện tại Việt Nam

Sản xuất tại quốc gia lân cận, các mẫu xe máy Honda nhập khẩu như Square X125, Dash 125 2026… vừa gia nhập thị trường Việt Nam thông qua các đơn vị chuyên kinh doanh xe nhập khẩu, với giá lên đến cả trăm triệu đồng.

Honda đẩy mạnh 'thu cũ đổi mới', hỗ trợ người mua xe máy mới 1,5 triệu đồng

Giá bán cao hơn SH 125i, xe máy số Honda Dash 125 có gì hút khách Việt?

Khám phá thêm chủ đề

Xe Honda Xe tay ga Honda Honda Dunk 2026 Thị trường xe máy Honda
