Xe tay ga Honda Stylo 160 sắp phân phối chính hãng tại Việt Nam

Honda vừa có động thái mới trong việc mở rộng danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường Việt Nam. Theo dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Honda đã nộp hồ sơ đăng ký và được cơ quan này cấp chứng nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với dòng xe Honda Stylo 160.



Cụ thể, trong Công báo sở hữu công nghiệp số 436, tập A do Cục Sở hữu trí tuệ cập nhật tháng 7.2024, xuất hiện một số thông tin, hình ảnh về mẫu xe Honda Stylo 160. Trong đó, chủ sở hữu của sản phẩm này là Công ty Honda Motor Co Ltd.

Honda vừa đăng ký bản quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp mẫu xe Honda Stylo 160 tại Việt Nam Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Phía Honda Việt Nam chưa chính thức xác nhận thông tin về việc sẽ sản xuất, phân phối chính hãng Honda Stylo 160 tại Việt Nam. Tuy nhiên, động thái của hãng xe Nhật Bản cho thấy mẫu xe tay ga này cũng đã nhắm đến khách hàng tại Việt Nam.

Thực tế, Honda Stylo 160 đã gia nhập thị trường Việt Nam từ quý 1/2024. Mẫu xe này được các cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phân phối ra thị trường 2 phiên bản.

Như Thanh Niên đã phản ánh trong những bài viết trước, tại thời điểm mới gia nhập thị trường Việt Nam, mẫu xe này bị các đơn vị phân phối "hét" giá bán lên tới 69,9 - 75 triệu đồng cho hai phiên bản Stylo 160 CBS và Stylo 160 ABS. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian khó tiếp cận khách hàng do giá khá cao, đơn vị phân phối đã giảm giá bán mẫu xe này khoảng 10 triệu đồng so với giá công bố trước đây.

Tại thị trường Indonesia, Honda Stylo 160 có 2 phiên bản CBS đi kèm mức giá 27,55 rupiah (khoảng 43,5 triệu đồng) và phiên bản Stylo 160 ABS giá 30,42 triệu rupiah (khoảng 48,1 triệu đồng). Được biết, hai phiên bản Stylo 160 này không có khác biệt so với bản được nhập khẩu phân phối tại Việt Nam.

Stylo là mẫu xe mới nhất trong dòng sản phẩm xe tay ga 160 phân khối của Honda tại Đông Nam Á. Định vị ở phân khúc xe tay ga cao cấp, Honda Stylo 160 được tạo dáng liền lạc, lịch lãm và không kém phần sang trọng. Mẫu xe này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng nữ, thích một mẫu xe tay ga thời trang, thanh lịch, mạnh mẽ và nhiều tiện nghi.

Giống như thị trường Indonesia, Honda Stylo 160 về Việt Nam dùng động cơ 160 cc, 4 van, eSP+ làm mát bằng dung dịch và tích hợp công nghệ phun xăng điện tử. Động cơ này sản sinh công suất 15,3 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút.

Stylo là mẫu xe mới nhất trong dòng sản phẩm xe tay ga 160 phân khối của Honda tại Đông Nam Á

Nếu được Honda Việt Nam phân phối chính hãng, Honda Stylo 160 dự kiến sẽ có mức giá cạnh tranh hơn, đồng thời chính sách bảo hành bảo dưỡng, phụ tùng chính hãng cũng sẽ giúp khách hàng an tâm hơn khi quan tâm đến mẫu xe này.