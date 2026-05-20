Xe tay ga phân khối lớn sản xuất giới hạn 700 chiếc rục rịch về Việt Nam

Sau khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 12.2024 và phân phối dòng sản phẩm đầu tay (Dragster 300), bước sang năm 2026 thương hiệu mô tô xe máy đến từ Ý - Italjet chuẩn bị bổ sung thêm một số mẫu mã mới. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, cùng với phiên bản Dragster 300 Gresini Racing, sắp tới đây mẫu xe tay ga phân khối lớn thiết kế phá cách đồng thời sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ nhất của Italjet, mang tên Italjet Dragster 700 Twin sẽ được phân phối tại Việt Nam.

Italjet Dragster 700 Twin là một mẫu xe tay ga thể thao cao cấp, được hãng xe Ý phát triển cách đây khoảng 5 năm. Đáng chú ý, Italjet chỉ sản xuất, phân phối giới hạn 700 chiếc Dragster 700 Twin trên thế giới, biến nó trở thành một món sưu tầm đáng giá.

Dragster 700 Twin từng được trưng bày tại Triển lãm EICMA 2024 diễn ra tại Ý, tuy nhiên chính sự khan hiếm nguồn cung cũng như trở ngại trong quá trình nhập khẩu khiến Italjet Dragster 700 Twin đến thời điểm này mới được nhập khẩu về Việt Nam. Chia sẻ với PV Thanh Niên, đại diện Rebel Motor - đơn vị nhập khẩu dòng xe này đồng thời cũng là đối tác phân phối xe Italjet tại Việt Nam cho biết Italjet Dragster 700 Twin đã cập cảng và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục thông quan, kiểm định. Mẫu xe này sẽ tung ra thị trường trong những ngày tới, tuy nhiên số lượng khá ít.

Italjet Dragster 700 Twin sở hữu thiết kế đậm chất khí động học với "dàn áo" được tạo hình bằng những đường nét cắt xẻ táo bạo… kết hợp các chi tiết cơ khí lắp ráp liền lạc, hài hòa tạo nên diện mạo thể thao phá cách.

Italjet Dragster 700 Twin mang trong mình khối động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng chất lỏng, dung tích 698cc có nguồn gốc từ Benelli với trục cam đôi DOHC và bốn van trên mỗi xi-lanh. Động cơ này cho công suất lên tới 68,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 70 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số côn tay 6 cấp, truyền động bằng xích… khiến nó trở nên khác biệt so với các mẫu xe tay ga phân khối lớn vốn vẫn dùng hộp số tự động vô cấp CVT và truyền động bằng dây đai.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, Italjet Dragster 700 Twin có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 190 km/giờ. Italjet Dragster 700 Twin còn sở hữu nhiều trang bị "xịn" như hệ thống treo gồm phuộc Marzocchi USD, mâm xe hợp kim 15 inch kết hợp hệ thống phanh đĩa kép trên bánh trước và phanh đĩa thủy lực ở bánh sau. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được lắp đặt trên cả hai bánh. Mẫu xe này còn được trang giảm xóc lái Öhlins và giảm xóc sau có thể điều chỉnh.

Italjet Dragster 700 Twin là mẫu xe tay ga đặc biệt phá cách, dành cho những tín đồ thực sự đam mê, yêu thích vẻ đẹp cơ khí đồng thời chịu chơi, chịu chi để sở hữu những siêu phẩm trong làng mô tô xe máy vốn được sinh ra để không dành cho số đông. Trước đó, tại thị trường châu Âu, Italjet Dragster 700 Twin được hãng xe Ý công bố giá bán đề xuất từ 13.990 euro (gần 430 triệu đồng).