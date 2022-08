Xe Trung Quốc Beijing X7 Plus lộ thiết kế mới, có thể về Việt Nam

Dù có doanh số không mấy khả quan tại thị trường quê nhà nhưng Beijing X7 vẫn được hãng xe Trung Quốc nâng cấp, cải tiến để khắc phục những điểm yếu tồn đọng. Mẫu xe mới có tên Beijing X7 Plus hiện đang thử nghiệm trên đường phố Trung Quốc có một số thay đổi đáng chú ý.

So với Beijing X7 trình làng cách đây 2 năm và hiện đang bán ra thị trường Việt Nam, Beijing X7 Plus có khá nhiều điểm nâng cấp và cải tiến. Dễ quan sát nhất có lưới tản nhiệt tràn viền trông lạ mắt hơn, tương tự mẫu xe anh em Beijing Rubik’s Cube mới tung ra thị trường.

Thiết kế đèn pha trên Beijing X7 Plus cũng lạ mắt hơn so với đèn pha của Beijing X7 hiện hành. Ngoài ra, xe có hốc gió trung tâm khá hẹp nằm bên dưới, nối liền với khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước bằng nẹp màu tối.

Beijing X7 Plus có 3 lựa chọn thiết kế mâm đúc, chiếc xe chạy thử nghiệm trang bị mâm 5 chấu kiểu mới, phối 2 màu sơn thời trang. Bên cạnh đó, Beijing X7 Plus còn được bổ sung nẹp trang trí màu đen ngay sau chắn bùn trước.





Đuôi xe thay đổi nhẹ với cụm đèn hậu và cản sau thiết kế lại, khu vực này có cụm 4 chụp ống xả nẹp mạ crôm vắt ngang, logo chữ nổi “Beijing” dời xuống dưới, nằm giữa 2 đèn hậu. Tổng thể xe cho phong cách tinh tế hơn khi nhìn từ phía sau.

Bên trong khoang lái, Beijing X7 Plus được nâng cấp nhẹ với màn hình có hệ điều hành mới, được bố trí nối liền với đồng hồ kỹ thuật số. Các cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô có thiết kế tinh tế hơn cũng là điểm mới trên mẫu xe đối thủ của MG HS. Đáng chú ý, nội thất xe rộng rãi và thoải mái hơn do Beijing X7 Plus có chiều dài nhỉnh hơn 45 mm so với Beijing X7 bản tiêu chuẩn.

Cung cấp sức mạnh cho Beijing X7 Plus vẫn là động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, đi kèm là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Cấu hình này đã ứng dụng trên mẫu xe Beijing X7 đang phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hãng xe Trung Quốc hiện chưa công bố giá bán Beijing X7 Plus nhưng giá sẽ cao hơn mẫu xe Beijing X7. Tại thị trường Việt Nam, Beijing X7 hiện đang bán ra với giá 758 triệu đồng.