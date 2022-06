Xe ùn tắc hàng tiếng đồng hồ tại "nút thắt cổ chai" trên cầu Vĩnh Tuy

Hiện nay, đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy đang lập rào thi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, tạo ra một nút thắt cổ chai. 4 làn đường chính đường vành đai 2, cùng với hai làn đường nhánh từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, được dồn lại thành 1 làn đường. Hàng ngàn các phương tiện di chuyển khó khăn, bị ùn tắc kéo dài khi đi qua cầu, nhất là vào giờ cao điểm.

"Tình hình giao thông ở đây thường xuyên bị tắc. Tắc ở chỗ cái nút chai ấy, đang rộng thế này thì đến đó thắt vào, các xe đi qua có khi va chạm nhau là tắc đường. Cầu Vĩnh Tuy đã bắt đầu sửa khoảng hơn một năm nay. Chỗ nút chai là họ cấm vào để làm một nhánh cầu mới sang bên kia sông nên hay bị tắc ở chỗ ấy. Nói chung là nên đi sớm, vào giờ cao điểm, tầm 7 giờ 30 người ta đi làm đông là hay tắc. Tình hình giao thông ở đây khi không sửa cầu là đi thoải mái, cầu lên hay xuống đều đi thoải mái, không phải đi đường vòng. Tắc đường như thế này khổ lắm. Có những hôm tắc 2-3 giờ đồng hồ vào buổi chiều, xếp dài ở trên cầu, kéo dài từ chân cầu đến tận nút thắt cổ chai ấy. Nếu tắc quá, người ta lại vòng lên cầu Chương Dương để sang. Vì có nhiều cầu mà, xa một tí còn hơn là chờ, xa thêm khoảng 15 phút còn hơn là chờ 2-3 giờ đồng hồ", ông Lê Văn Phương, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.

Việc lập rào chắn, thi công phá dỡ hai nhịp cầu dài khoảng 60m phục vụ thi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được diễn ra từ hồi tháng 3. Dự kiến việc phá dỡ sẽ hoàn thành trong 3 tháng. Tuy nhiên đến nay, khi đã gần hết thời gian dự kiến, việc tháo dỡ các trụ cầu mới bắt đầu được triển khai.





"Hiện trạng cầu Vĩnh Tuy đang từ 4 làn đường xuống còn 1 làn đường, tạo thành nút thắt cổ chai dưới chân cầu Vĩnh Tuy. Hiện tại, lối lên cầu Vĩnh Tuy từ đê Nguyễn Khoái đã bị đóng hoàn toàn, dẫn đến tình trạng phương tiện dồn về phố Minh Khai rất lớn, lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên. Thời gian trực công an phường Vĩnh Tuy tổ chức tuần tra kiểm soát từ 7 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng và từ 14 giờ đến 19 giờ. Công an phường tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện những điểm ùn tắc để tiến hành phân luồng, chống ùn tắc giao thông", Đại úy Đào Duy Khánh, công an P.Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội chia sẻ.

Được khởi công từ 1.2021, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được đầu tư trên 2.500 tỉ đồng. Cầu mới có thiết kế giống cầu Vĩnh Tuy 1 với tổng chiều dài hơn 3,4km. Dự kiến tháng 6.2023, dự án này sẽ hoàn thành, đồng bộ với đường vành đai 2 trên cao.