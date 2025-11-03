Xe xúc đất thành 'xe đưa đón': Hơn 20 giáo viên vượt mưa lũ, quay lại với học trò

Trong tối ngày 2 đến sáng 3.11.2025, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to, đến rất to, kết hợp với việc một số thủy điện thượng nguồn trên lưu vực sông sông Vu Gia – sông Thu Bồn điều tiết xả lũ đã khiến mực nước trên các sông ở thành phố Đà Nẵng lên nhanh, nhiều nơi ngập úng trở lại, gây chia cắt.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ công bố tin nhanh về tình hình mưa lớn trên địa bàn Đà Nẵng lúc 5 giờ 15 phút sáng 3.11, tình hình mưa lớn đang diễn biến cực kỳ nguy hiểm. Hiện nay, mưa đang diễn ra ở mức báo động.

Cụ thể, chỉ trong 3 giờ đồng hồ (từ 1 - 4 giờ), đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, đặc biệt tại Thăng Bình là 213,6 mm, Nông Sơn là 122,8 mm.

Đây là lượng mưa cực lớn, có sức tàn phá và gây ngập lụt, sạt lở gần như tức thì.

Con số này cho thấy cảnh báo mưa với cường suất trên 150 mm/giờ là hoàn toàn có cơ sở và đang xảy ra.

Mặt đất đã bão hòa nước sau 24 giờ mưa không ngớt, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa trên 300 mm (Trà My 308,6 mm, Kỳ Phú 331,4 mm).

Dự báo trong 3 giờ tới tâm mưa lớn tập trung tại các xã, phường phía bắc và trung tâm thành phố. Tổng lượng mưa 3 giờ tới phổ biến 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa to sẽ tiếp tục đến hết ngày 4.11.