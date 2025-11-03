Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Bão Kalmaegi liên tục tăng cấp | Miền Trung tiếp tục cảnh báo ngập lụt diện rộng

TT Phát triển Nội dung số
03/11/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 3.11.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 3.11.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ

Ngày 2.11.2025, tại thành phố Hà Nội, đại tướng Phan Văn Giang (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã chủ trì lễ đón ông Pete Hegseth, là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ sang thăm Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ

Bão Kalmaegi dự báo giật cấp 17, liên tục tăng cấp khi vào Biển Đông

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 7 giờ ngày 3.11.2025, vị trí tâm bão Kalmaegi ở trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ nhanh khoảng 25 km/giờ.

Bão Kalmaegi dự báo giật cấp 17, liên tục tăng cấp khi vào Biển Đông

Mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung, cảnh báo ngập lụt diện rộng

Mưa lớn tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành. Ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Huế, lũ trên sông Hương lên nhanh, cảnh báo ngập lụt diện rộng.

Mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung, cảnh báo ngập lụt diện rộng

Lời kể ám ảnh sau vụ vỡ hồ chứa: 'Nước chảy cái rầm, cuốn trôi cả nhà'

Vụ vỡ hồ chứa nước tại khu trang trại chăn nuôi ở tỉnh Lâm Đồng đã gây ra thảm kịch kinh hoàng. Những người dân may mắn thoát chết vẫn chưa hết bàng hoàng về khoảnh khắc dòng nước dữ ập về quá nhanh, không kịp trở tay.

Lời kể ám ảnh sau vụ vỡ hồ chứa: 'Nước chảy cái rầm, cuốn trôi cả nhà'

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 4.11.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

