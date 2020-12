Lái Honda CR-V hơn 3 tháng, chủ xe đánh giá thế nào về độ an toàn?

Cuối tháng 7.2020, Honda Việt Nam trình làng khách hàng trong nước bản nâng cấp của mẫu SUV chủ lực CR-V. Đáng chú ý, so với phiên bản tiền nhiệm, CR-V mới được tinh chỉnh đôi chút về thiết kế và đặc biệt được bổ sung gói an toàn Honda Sensing với 5 tính năng, gồm đèn pha thích ứng tự động, phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường và tính năng giữ làn đường. Những tính năng này đều được hãng xe Nhật quảng cáo rất ưu việt, tuy nhiên thực tế gói an toàn này có “đắt xắt ra miếng” hay không?

Để trả lời thắc mắc trên của nhiều người, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với anh Huỳnh Ngọc Hồng (quận Tân Bình, TP.HCM), chủ xe đã có hơn 3 tháng “vần vô lăng” chiếc Honda CR-V 2020 phiên bản L.

- Chào anh Hồng, trước hết xin được hỏi anh đến thời điểm hiện tại, anh từng lái trải nghiệm những dòng xe nào?

Tôi đã sử dụng qua một chiếc xe cỡ nhỏ, sau đó, do nhu cầu của gia đình cũng như công việc lớn hơn nên tôi quyết định đổi sang chiếc Honda CR-V.

- Trước khi chọn mua Honda CR-V, anh đã cân nhắc đến những lựa chọn nào? Lý do nào anh quyết định chọn mua Honda CR-V?

Tôi cũng có đi tham khảo các dòng SUV cùng phân khúc của nhiều hãng xe khác nhưng chưa thực sự ưng ý. Sau đó có một số anh em, bạn bè đã sử dụng qua dòng Honda CR-V này tư vấn, giới thiệu. Cùng với đó, khi tôi đi đến cửa hàng bán xe, được tư vấn thêm về gói an toàn Honda Sensing, tôi đã nhanh chóng đưa ra quyết định chọn mua dòng xe này.

- Ngoài sử dụng cho nhu cầu đi lại trong phố hay đi làm, anh và gia đình đã có những chuyến đi dài cùng chiếc xe của mình chưa? Ngoài đi làm, đi lại trong phố, tôi cũng đã một vài lần đi dã ngoại. Trong đó, đáng nhớ là hành trình đi Phan Thiết, tầm trên dưới 200 km. Hành trình đó tôi đưa gia đình đi du lịch, đồng thời trải nghiệm xem dòng xe này thực tế nó như thế nào.

- Điểm khác biệt lớn nhất giữa Honda CR-V mới so với phiên bản cũ chính là sự xuất hiện của gói an toàn chủ động Honda Sensing. Có tình huống nào các tính năng an toàn này thực sự “ghi điểm” với anh không?

Thời điểm mới lấy xe về, có một lần khi đang lái xe trên phố, ô tô đi phía trước tôi bất ngờ thắng gấp, lúc đó tôi lại đang mất tập trung, bị bất ngờ chưa kịp phản xạ, chiếc Honda CR-V của tôi đã tự động kích hoạt tính năng thắng tự động, giúp không đâm vào xe phía trước. Nó làm tôi rất ấn tượng. Tức là khi mình có một thoáng thiếu tập trung và gặp nguy hiểm, cái công nghệ Honda Sensing này nó bù đắp cho mình cái thiếu sót đó.

- Anh thường chạy xe buổi tối, vậy anh đánh giá thế nào về tính năng đèn pha thích ứng tự động?

Tính năng đèn pha thích ứng tự động rất tiện cho người sử dụng. Bản thân tôi khi lái xe, nhiều lần đi qua hầm mà quên bật đèn thì cảm biến trên xe nó sẽ tự động bật. Hoặc nhiều lần khi trời tối mà tôi quên chưa mở đèn nó cũng tự động phát hiện và tự bật. Tôi dường như không cần quan tâm đến chuyện đèn đóm nữa. Mình chỉ cần quan tâm đến việc lái xe, các vấn đề an toàn hay quan sát để chạy thôi. Thậm chí đèn pha-cốt tính năng này cũng tự động can thiệp, tôi không cần quan tâm cái đó, Honda Sensing nó sẽ lo liệu. Vì vậy, lái chiếc Honda CR-V này rất là thoải mái.

- Anh đánh giá thế nào về độ êm ái khi di chuyển đường trường của Honda CR-V? Ngoài ra, gói Honda Sensing có tính năng kiểm soát hành trình thích ứng được trang bị phục vụ những cung đường như vậy, anh đã trải nghiệm chưa? Chiếc Honda CR-V này chạy rất êm. Tốc độ thấp hay tốc độ cao cũng vậy. Tôi đã từng chạy thử ở tốc độ hơn 100 km/giờ, thực sự rất thoải mái. Chiếc xe lướt rất nhẹ. Riêng tính năng thích ứng hành trình nó làm cho tôi thấy… vui vui. Nó hỗ trợ tôi trong một vài thời khắc, giúp tay chân tôi được nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng. Cụ thể, khi tôi lái xe trên cao tốc, tôi cài đặt cho xe chạy 80 km/giờ và để cho xe tự động điều chỉnh và duy trì tốc độ. Tôi không cần tác động vô chân ga nữa nên rất thoải mái. Tính năng này trong nhiều trường hợp đi xa, lái xe lâu thực sự rất cần thiết.

- Gói Honda Sensing còn 2 tính năng, bao gồm cảnh báo chệch làn đường và giữ làn đường, anh đã trải nghiệm các tính năng này chưa?

Tính năng cảnh báo chệch làn đường tôi cũng đã được trải nghiệm. Nó giúp tôi luôn luôn phải tập trung. Nôm na có thể ví nó như một người bạn ngồi nhắc nhở mình. Trên thực tế, người bạn đi chung xe với tôi đôi khi còn mải mê nói chuyện, nhưng riêng công nghệ Honda Sensing này nó không bao giờ “quên nhiệm vụ”. Nghĩa là khi mình đi lệch làn đường nó sẽ cảm biến và lập tức nhắc nhở mình. Khi tôi lái xe đường dài thì không tránh khỏi việc đôi lần thiếu tập trung và đi chệch làn đường, lập tức công nghệ này nó can thiệp, cái vô lăng tôi cầm trên tay nó sẽ rung lên nhắc nhở. Có thể nói, công nghệ Honda Sensing là một trong những công nghệ tôi trải nghiệm và nhận thấy nó mới và rất tốt.

- Theo quan điểm của anh, trong 5 tính năng an toàn chủ động trong gói Honda Sensing, đâu là tính năng anh tâm đắc và thực sự cảm thấy hữu ích nhất? Sau thời gian sử dụng, thực sự gói Honda Sensing này, cá nhân tôi thấy cả 5 tính năng đều rất tuyệt vời. Nhưng nếu nói nhất thì tôi thấy tính năng phanh giảm thiểu va chạm nhờ cảm biến phanh tự động là ấn tượng nhất. Như tôi có chia sẻ, nó hỗ trợ tôi rất đắc lực trong những tình huống mình thiếu tập trung và nhiều lần giúp tôi tránh những va chạm.

- Xin cảm ơn anh Hồng đã chia sẻ những trải nghiệm của mình!