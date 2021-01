Đó là một trong những cảm nhận của thành viên tham gia hành trình Lexus Signature 2021, trải nghiệm từ thành phố bên bờ sông Hàn, đến những không gian nghệ thuật giữa lòng cố đô Huế vào những ngày đầu năm 2021, một trong những sự kiện nằm trong chuỗi trải nghiệm, lái thử xe – Lexus Signature 2021 tại Việt Nam. Sau hơn 4 năm vắng bóng (kể từ 2017), hành trình này đã trở lại với nhiều điều mới mẻ từ cách thức tổ chức, hoạt động… cho đến các mẫu xe lái thử và cung đường trải nghiệm.

Hành trình trải nghiệm Lexus Signature 2021 ấn tượng với phần ra mắt của mẫu xe hoàn toàn mới IS. Sau hơn 5 năm gia nhập thị trường Việt Nam, mẫu sedan cỡ nhỏ hạng sang này đã được Lexus làm mới với 3 phiên bản đi kèm mức giá 2,13 – 2,82 tỉ đồng. Trong đó, có cả phiên bản IS 300h dùng hệ thống động lực hybrid.

Tân binh Lexus IS hoàn toàn mới, phiên bản IS 300h cũng góp mặt trong hành trình trải nghiệm lần này

Với các phiên bản Lexus IS 300 hoàn toàn mới 2021, Lexus cho thấy sự dung hòa hoàn hảo giữa đường nét thiết kế truyền thống đặc trưng với phong cách thể thao , hiện đại. Giữa nét sang trọng và tinh tế ở khoang nội thất, giữa sự cứng cáp chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt, an toàn và giữa sự mạnh mẽ, nhanh nhạy của động cơ nhưng vẫn tiết kiệm và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

Cùng với IS 300 và IS 300h trong hành trình này còn có sự xuất hiện của Lexus ES , LS bên cạnh dòng Crossover – NX, RX và mẫu SUV đầu bảng của hãng xe Nhật Bản - Lexus LX570

Từ bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng theo tuyến đường nội đô dẫn ra cửa ngõ phía Bắc thành phố, chúng tôi chinh phục đèo Hải Vân lừng danh “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, nằm cắt ngang dãy Bạch Mã, nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, đèo Hải Vân dài hơn 20 km với những đoạn đường dốc uốn lượn theo những khúc cua tay áo từng được xem là thử thách cho các tài xế lái xe đường dài.

Từ đỉnh đèo Hải Vân với chiều cao hơn 500 mét so với mực nước biển, phóng tầm mắt ra xa, Đà Nẵng với “núi trong lòng phố” thu nhỏ như một bức tranh tuyệt đẹp mà người nghệ sĩ thiên nhiên đã khéo léo tô điểm cho dải đất này. Mặc cho anh bạn đồng hành mải mê vần vô lăng, miết chân ga… đưa chiếc Lexus RX350 vượt đèo, leo dốc, tôi cùng anh bạn đồng nghiệp thả mình ở băng ghế sau, tận hưởng sự êm ái của không gian nội thất, cùng những bản nhạc từ dàn âm thanh Mark Levinson rồi phóng tầm mắt ngắm nhìn Đà Nẵng thu nhỏ dần qua khung cửa sổ.

Khi những câu chuyện về thiết kế, công nghệ trên các dòng xe Lexus… chưa đến hồi kết, chúng tôi đã đến điểm dừng chân đầu tiên trên đỉnh đèo Hải Vân. Mây mù bao phủ cuộn trong gió trời se lạnh làm buốt da thịt những kẻ lữ khách.

Theo hiệu lệnh của anh bạn dẫn đoàn, chúng tôi chuyển sang chiếc Lexus IS 300h hoàn toàn mới đổ đèo Hải Vân, rồi tiếp tục theo quốc lộ 1 vượt đèo Phú Gia, hầm Phước Tượng để đến với thành phố Huế. Trên cung đường đèo quanh co hiểm trở, IS 300h cho thấy sự ổn định, bám đường mỗi khi vào cua nhờ thiết kế trọng tâm thấp cùng sự hỗ trợ của hàng loạt công nghệ an toàn như hệ thống ổn định thân xe (VSC), hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động (ACA), Hệ thống kiểm soat lực bám đường (TRC).