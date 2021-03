BMW 320i 2020 chạy 'lướt', tiết kiệm được chi phí đăng ký

BMW 320i Sport Line Plus 2020 mới ra mắt thị trường Việt Nam hồi đầu năm ngoái, được chủ nhân mua sử dụng, đã lăn bánh 4.000 km. Theo đó, tình trạng xe trông như mới, chỉ khác là xe rao bán lại với giá 2,1 tỉ đồng, gần tương đương giá xe mới.

Tuy nhiên, do đây là xe đã qua sử dụng nên người mua sau sẽ tiết kiệm được khoản tiền lệ phí trước bạ cũng như chi phí đăng ký biển số ở thành phố. Tổng chi phí này có thể lên đến 250 triệu đồng. Chủ nhân mới của chiếc xe này sẽ chỉ mất hơn 40 triệu đồng khi đăng ký sang tên đổi chủ.

So với mẫu 330i cao cấp nhất, phiên bản 320i Sport Line Plus 2020 nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng Việt hơn khi sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn (2,179 tỷ đồng) cùng với đó là các trang bị nổi trội hơn bản tiêu chuẩn 320i Sport Line. Ngoại hình xe dễ phân biệt với mâm thể thao 18 inch và đèn pha công nghệ Adaptive LED (tự động mở rộng theo góc lái). Ngoài ra, cụm đèn trước của xe còn có chức năng tự động điều chỉnh đèn cốt/ pha.

Nội thất của phiên bản 320i Sport Line Plus được bọc da có màu be, đi kèm với đó là đèn viền trang trí có thể thay đổi màu sắc và độ sáng. Đặc biệt, phần kính trước và 2 bên phía trước có cách âm 2 lớp. Về trang bị, vô lăng của BMW 320i Sport Line Plus được tích hợp đầy đủ các phím điều khiển chức năng (âm lượng, menu, điều khiển giọng nói, ga tự động Cruise Control) và có cả lẫy chuyển số - chi tiết mà BMW 330i M Sport 2020 thủa mới về Việt Nam (2019) còn chưa có. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích cỡ 12,3 inch. Nối liền với đó là màn hình giải trí dạng cảm ứng kích cỡ 10,25 inch sử dụng hệ điều hành BMW 7.0, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay. Đặc biệt, tương tự như phiên bản 330i cao cấp nhất, BMW 320i Sport Line Plus 2020 được trang bị hệ thống âm thanh gồm 16 loa Harman Kardon hàng hiệu.