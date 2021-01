Không lâu sau khi chiếc BMW R18 phiên bản First Edition đầu tiên về Việt Nam thông qua một doanh nghiệp mô tô không chính hãng tại TP. Hồ Chí Minh . BMW Motorrad Việt Nam đã chính thức nhập khẩu, phân phối dòng xe này theo diện chính hãng.

Theo thông tin BMW Motorrad Việt Nam công bố, BMW R18 bắt đầu được công ty phân phối từ ngày 21.1.2021 với 2 phiên bản, gồm bản tiêu chuẩn giá 929 triệu đồng và First Edition 1,039 tỉ đồng. Tương tự như chiếc BMW R18 First Edition đầu tiên về Việt Nam hồi cuối tháng 12.2020, các phiên bản BMW R18 do BMW Motorrad Việt Nam phân phối chính hãng cũng được nhập khẩu từ Đức.

Chiếc BMW R18 đầu tiên về Việt Nam hồi cuối tháng 12.2020 thông qua đại lý mô tô không chính hãng tại TP.HCM

BMW R18 sở hữu phong cách thiết kế cổ điển, được các nhà thiết kế của BMW Motorrad lấy cảm hứng từ mẫu BMW R5 từ những năm 30 của thế kỷ trước. Trước khi phát triển bản thương mại, BMW Motorrad từng giới thiệu bản R18 Concept tại lễ hội xe cổ Concorso d'Eleganza Villa d'Este diễn ra vào năm 2019.

Các phiên bản BMW R18 tại Việt Nam được trang bị đèn pha LED toàn phần kèm định vị ban ngày và chức năng nghiêng theo góc lái. Đồng hồ tốc độ kết hợp analog và LCD. Chìa khóa thông minh và tay lái có chức năng sưởi.

BMW R18 bắt đầu được BMW Motorrad phân phối chính hãng từ ngày 21.1.2021 với 2 phiên bản, giá từ 929 triệu đồng đến 1,039 tỉ đồng

Theo thông số kỹ thuật được BMW Motorrad Việt Nam công bố, BMW R18 sở hữu chiều dài 2.440 mm, chiều cao yên 690 mm. Bình xăng hình giọt nước dung tích 16 lít. Bánh trước được trang bị phanh đĩa đôi, bánh sau dùng phanh đĩa đơn đường kính 300 mm kết hợp kẹp phanh 4 piston và hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

So với bản tiêu chuẩn, bản R18 First Edtion có một số đặc điểm khác biệt như lốc máy, cùm phanh, tay phanh và tay côn được mạ crôm. Bên cạnh đó còn có thêm logo "First Edition" trên chìa khóa, hông xe và đường sơn sọc đôi trắng được vẽ bằng tay chạy dọc thân xe.

Tất cả các phiên bản BMW R18 tại Việt Nam đều trang bị động cơ Boxer đối xứng, phun xăng điện tử