Doanh số BEIJING X7 tụt dốc không phanh, khách Việt lo lắng

Theo Carsalebase.com, doanh số bán ra của BEIJING X7 tại thị trường Trung Quốc trong tháng 11.2020 chỉ đạt 2.563 xe, giảm tới 1.228 xe so với tháng 10.2020 và hơn 2.000 xe so với tháng 9.2020. Thấp hơn rất nhiều so với doanh số bán ra hàng chục ngàn xe của Honda CR-V và MG HS ở cùng thị trường này. Hai mẫu xe đối thủ này có doanh số lần lượt 31.455 và 8.941 xe.

VIDEO: Chật vật tìm đất sống, xe Trung Quốc vẫn quyết thâm nhập thị trường Việt Nam

Trước đó, BEIJING X7 bán ra từ tháng 6.2020 với doanh số tháng đầu tiên đạt 1.401 xe, sau đó tăng dần lên đỉnh điểm trong tháng 8.2020 với 4.687 xe. Trong 3 tháng gần đây nhất, doanh số của mẫu xe BEIJING X7 liên tục sụt giảm nghiêm trọng, trái ngược với "cơn sốt" tạo ra tại thị trường Việt Nam.

Lô xe BEIJING X7 mới nhập về Việt Nam liệu có nằm trong số 2.563 xe bán ra trong tháng 11.2020 tại Trung Quốc?

Đây cũng là kết quả thường thấy của nhiều mẫu xe Trung Quốc đưa về Việt Nam trước đó, khi bán chạy ở giai đoạn đầu nhưng dần tụt dốc và mất hút ở giai đoạn sau, thậm chí sau đó vài năm bị khai tử hoàn toàn.

Trường hợp của BEIJING X7 hiện khá giống mẫu xe Brilliance V7 trước đó khi cũng có doanh số ban đầu ấn tượng, nhưng đến nay gần như không bán được chiếc nào và có lẽ cũng sắp bị khai tử ở Trung Quốc.

BEIJING X7 gây sốt tại Việt Nam nhưng "nguội lạnh" tại Trung Quốc

Doanh số 2.563 xe bán ra trong tháng 11.2020 của BEIJING X7 chưa phải là con số "thảm họa" bởi nó vẫn giúp cho mẫu xe này xếp thứ hạng 203/467 mẫu xe đang bán ra thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, con số này vẫn quá thấp so với doanh số hàng chục ngàn xe bán ra của các đối thủ. Việc doanh số xe BEIJING X7 liên tục sụt giảm cũng khiến cho số ít khách hàng Việt Nam hiện tại hoang mang và lo lắng cho tương lai của mẫu xe này.