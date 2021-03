Ford Everest Sport 2021 mới ra mắt đã giảm giá

Sau Tết Nguyên đán luôn được đánh giá là thời điểm thị trường ô tô trầm lắng nhất trong một năm. Đặc biệt năm nay, dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp khiến sức mua càng bị chững lại. Vì lẽ đó, để kích cầu, thu hút sự chú ý của khách hàng, một vài hãng xe, đại lý đã bắt đầu tung ra những gói ưu đãi, giảm giá xe khá hấp dẫn. Ford Everest Sport mới ra mắt cũng không nằm ngoài quy luật này.

Trong đó, Ford Everest tiếp tục được một số đại lý đang có mức giảm khá sâu để nhằm kích cầu doanh số. Theo khảo sát tại một số đại lý Ford trên toàn quốc, Ford Everest 2021 đang có mức giảm tiền mặt từ 20 – 80 triệu đồng, tùy chính sách từng đại lý. Ưu đãi này được thực hiện song song cả hai hình thức trừ trực tiếp tiền mặt cho khách mua xe và tặng phụ kiện đi kèm.

Ford Everest là mẫu SUV thường xuyên được giảm giá để kích cầu

Cụ thể, tại khu vực Hà Nội, mức giảm tiền mặt cao nhất là 80 triệu đồng cho bản Titanium 2.0L AT 4WD (hai cầu) xuống còn 1.319 tỷ đồng so với giá niêm yết, bản 2.0L AT 4x2 có mức tiền mặt 70 – 80 triệu đồng theo tùy chọn ngoại thất xuống còn 1.101 – 1.111 tỷ đồng so với giá niêm yết. Còn phiên bản Everest Sport có mức giảm tiền mặt 30 triệu đồng xuống còn 1.082 tỷ đồng so với giá niêm yết.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ nhận được gói khuyến mại phụ kiện có giá trị bao gồm: Dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, bọc vô lăng…gói phụ kiện này không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Còn tại khu vực TP. Hồ Chí Minh phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD có mức giảm tiền mặt là 70 triệu đồng xuống còn 1.329 tỷ đồng so với giá niêm yết, phiên bản 2.0L AT 4x2 AT có mức giảm tiền mặt 60 triệu đồng còn 1.121 tỷ đồng, bản thấp nhất Everst Sport có mức giảm tiền mặt 20 triệu đồng xuống còn 1.092 tỷ đồng.

Ngoài khuyến mại tiền mặt, cả 3 phiên bản Ford Everest trên đều nhận được gói khuyến mại kiện như bảo hiểm vật chất, dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn…