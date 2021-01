Không thuộc diện hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cùng với những quy định mới về tải trọng, điều kiện lưu thông, cũng như khó khăn của thị trường ô tô … khiến lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam trong năm 2020 sụt giảm so với năm 2019.

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2020 tổng lượng xe bán tải tiêu thụ tại Việt Nam chỉ đạt 19.697 xe, giảm 13,5% tương đương 3.070 xe so với năm 2019. Số liệu này chưa bao gồm doanh số bán hàng của hai mẫu xe Nissan Navara đnag trong giai đoạn chuyển giao nhà phân phôi và Chevrolet Colorado không được VinFast công bố doanh số.

Đặt trong bối cảnh toàn nghành sản xuất, kinh doanh ô tô tại Việt Nam cũng như toàn cầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mức sụt giảm doanh số bán xe bán tải trong năm 2020 dĩ nhiên không quá khó hiểu. Bởi theo ông Nguyễn Quang Khải – Giám đốc kinh doanh Phú Mỹ Ford lý giải: “Đại dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, ngành kinh doanh ô tô cũng không ngoại lệ. Không riêng gì một vài đại lý mà dịch bệnh đã ảnh hưởng đến cả hệ thống của ngành ô tô. Dịch bệnh cũng ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch và hoạt động vận tải, chính vì vậy lượng xe được bán theo lô, bán sĩ của các đại lý cũng bị sụt giảm”.

Trong khi đó, bà Châu Thiên Hiếu, Tổng Giám đốc đại lý Mitsubishi Phương Nguyên cho biết: “Thời điểm dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam, đại lý chúng tôi dường như bị động hoàn toàn. Số lượng lượng khách đến đại lý mua xe cũng như bảo dưỡng sửa chữa xe giảm 50 – 60% so với năm 2019. Tất nhiên, không riêng gì Mitsubishi Phương Nguyên mà theo tôi toàn nhiều doanh nghiệp trong ngành kinh tế đều gặp khó khăn, đặc biệt về mặt tài chính , với các vấn đề về xoay vòng vốn, hàng tồn kho…”

Tuy nhiên, so với các phân khúc ô tô khác tại Việt Nam như sedan hạng B , xe SUV hay Crossover… Xe bán tải là một trong những phân khúc có mức sụt giảm doanh số cao nhất trong năm 2020.

Điều này một phần xuất phát từ việc các mẫu mã xe bán tải tại Việt Nam đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, vì vậy nguồn cung cũng như tiến độ bán hàng của các đại lý ít nhiều bị chậm lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, xe bán tải cũng không thuộc diện được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ như các mẫu mã ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước.

Vì vậy, doanh số bán hàng của hầu hết các mẫu xe bán tải trong năm 2020 đều sụt giảm so với năm ngoái. Điều này cho thấy so với các dòng xe khác trên thị trường, xe bán tải cũng đang mất dần sức hút trong mắt người tiêu dùng Việt Nam. Dù sở hữu khả năng vận hành linh hoạt, sự đa dụng trong việc chuyên chở hàng hoá… Tuy nhiên, việc khá kén chọn khách hàng, khi hầu như là dành cho khách hàng nam giới cùng với những quy định mới về tải trọng, điều kiện lưu thông, không gian cabin hạn chế… chính là một phần lý do khiến xe bán tải không đủ sức thuyết phục khách hàng.