KIA Sorento và Hyundai SantaFe dù là 2 mẫu xe cùng chung tập đoàn Hyundai Motors nhưng thường xuyên được đặt lên bàn cân để so sánh do định vị cùng phân khúc. Ngay tại Hàn Quốc, hai mẫu xe này vẫn luôn là đề tài tranh luận sôi nổi vì có giá bán ngang nhau. Tuy nhiên, tại Việt Nam KIA Sorento 2021 mới tung ra thị trường với giá bán cao hơn Hyundai SantaFe 100 triệu đồng nếu so hai phiên bản cao cấp với nhau. Vì sao lại như vậy?

VIDEO: Đánh giá KIA Sorento thế hệ mới: SUV 7 chỗ giá trên 1 tỉ đồng có gì?

Kia Sorento 2021 dùng khung gầm mới hơn Hyundai SantaFe 2020

Hyundai SantaFe hiện đang phân phối trên thị trường Việt Nam phiên bản 2019 - 2020 và vẫn đang ứng dụng hệ khung gầm cũ. Trong khi đó, KIA Sorento 2021 mời trình làng đã chuyển sang dùng khung gầm hoàn toàn mới của tập đoàn xe Hàn Quốc.

Khung gầm mới giúp KIA Sorento 2021 rộng rãi, giúp hàng thứ 3 hơn hẳn Hyundai SantaFe

Phải đến phiên bản cải tiến 2021, Hyundai SantaFe mới dùng hệ khung gầm tương tự KIA Sorento 2021 vừa trình làng, tuy nhiên phiên bản này chưa được giới thiệu tại Việt Nam.

Khung gầm mới của KIA Sorento có chiều dài cơ sở lớn hơn Hyundai SantaFe nên cho không gian nội thất rộng rãi hơn, bên cạnh đó là nhiều vật liệu và công nghệ mới cũng được áp dụng.

KIA Sorento 2021 dùng động cơ và hộp số mới

KIA Sorento 2021 kể cả phiên bản máy xăng 2.5 lít hay máy dầu 2.2 lít đều sử dụng động cơ công nghệ Smart Stream mới, trong khi Hyundai SantaFe vẫn đang dùng máy xăng 2.4 lít và dầu 2.2 lít công nghệ cũ.

KIA Sorento 2021 dùng động cơ và hộp số mới, đa dạng chế độ vận hành cũng như đi địa hình

Đặc biệt là ở phiên bản máy dầu, KIA Sorento 2021 sử dụng hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép ngâm dầu hoàn toàn mới, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành êm ái và bền bỉ hơn. Trong khi đó, phiên bản máy dầu của Hyundai SantaFe dùng hộp số 8 cấp thông thường.

KIA Sorento 2021 còn nổi bật hơn ở khả năng đi địa hình với các chế độ off-road đa dạng bao gồm 3 chế độ vận hành theo địa hình đường có tuyết, đường có cát và đường bùn lầy (Snow/Sand/Mud).

KIA Sorento 2021 nhiều trang bị tiện nghi hơn

KIA Sorento 2021 phiên bản Signature đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe gần như hoàn toàn đầy đủ trang bị so với xe tại thị trường nội địa Hàn Quốc, nên phiên bản này có danh sách trang bị tiện nghi, công nghệ hơn hẳn đối thủ Hyundai SantaFe Premium tại Việt Nam.

KIA Sorento bản Signature có danh sách trang bị không thua kém xe tại Hàn Quốc

Cụ thể, một số tính năng cao cấp hơn trên KIA Sorento 2021 có thể kể đến như hệ thống giải trí với màn hình 10,25 inch dùng hệ điều hành giống hệt bản Hàn Quốc, đã được Việt hóa, kết nối Apple Car Play. Ngoài ra tính năng giải trí còn có hệ thống 12 loa Bose. Trên Hyundai Santafe chỉ là loa thường và màn hình kích thước nhỏ.

Ngoài ra, có thể kể đến các tiện ích khác như trang bị ghế ngồi "chủ tịch" dạng 2 ghế rời ở hàng thứ 2, đèn viền trang trí nội thất như xe sang, các cổng sạc USB đa dạng, cần số điện dạng núm xoay như Land Rover, camera 360 độ hiển thị sắc nét, màn hình tốc độ full digital lớn 12,3 inch.

Màn hình giải trí 10,25 inch và 12 loa Bose - tính năng đáng giá trên KIA Sorento 2021

KIA Sorento 2021 có sẵn gói tính năng an toàn cao cấp

Phiên bản Signature của KIA Sorento 2021 không chỉ nhiều trang bị tiện nghi hơn mà còn nổi trội hơn Hyundai SantaFe ở các thiết bị an toàn điện tử hoàn toàn mới. Có thể kể đến hỗ trợ quan sát camera 360 (AVM), cảnh báo và hỗ trợ phanh chủ động: cảnh báo điểm mù bằng hình ảnh (BVM), cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ đi theo làn đường (LFA), điều khiển hành trình thông minh (Smart Cruise Control). Đây đều là các tính năng còn thiếu trên Hyundai SantaFe hiện bán ra thị trường Việt Nam.

Tiền nào của đó

Nhiều khách hàng Việt Nam hiện nay đã quen với mức giá của KIA Sorento thế hệ cũ trước đây. Tuy nhiên cần nhớ rằng đó là mẫu xe thế hệ thứ 2, công nghệ cũng như các trang bị trên xe lạc hậu so với xe thế hệ thứ 4 mới nhất, nên việc kỳ vọng giá bán của xe thế hệ mới tương đương thế hệ cũ là điều khó có thể xảy ra.

Hệ thống camera 360 độ trên KIA Sorento 2021

Tại Hàn Quốc, giá bán của KIA Sorento 2021 tương đương Hyundai SantaFe 2021 nên việc mẫu xe SUV 7 chỗ do Trường Hải (THACO) lắp ráp tại nhà máy ở Quảng Nam có giá bán thấp hơn đối thủ với trang bị tiện nghi vượt trội hơn là điều không thể xảy ra.