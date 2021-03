Giá cao, Mitsubishi Pajero Sport lâm vào cảnh ế ẩm tại Việt Nam

Tung ra thị trường Việt Nam từ tháng 10.2020, Mitsubishi Pajero Sport được kỳ vọng là mẫu SUV đứng đầu phân khúc về doanh số bán, tuy nhiên kết quả kinh doanh trong gần 6 tháng qua cho thấy mẫu xe này chưa đáp ứng được thị hiếu của khách hàng Việt Nam.

Ngay từ tháng 10.2020 là thời điểm đầu tiên bán ra thị trường, Pajero Sport thắp lên hy vọng cho Mitsubishi với doanh số tăng vọt so với phiên bản cũ, đạt 184 chiếc. Tuy chưa phải là con số cao so với Toyota Fortuner hay Ford Everest nhưng cũng đủ để hãng xe Nhật Bản kỳ vọng đây sẽ là mẫu xe chiến lược tiếp theo sau Xpander

Tuy vậy, doanh số những tháng tiếp theo của Mitsubishi Pajero Sport không đạt mức cao như tháng đầu mở bán khi chỉ dao động trong khoảng hơn 110 xe/tháng. Đỉnh điểm là tháng 2.2021 vừa qua, mẫu xe này chỉ bán ra được 34 chiếc, kém xa so với Toyota Fortuner và Ford Everest là những đối thủ trực tiếp (khung gầm rời), còn nếu so với các đối thủ gián tiếp (sử dụng cơ cấu khung gầm liền khối) như Hyundai SantaFe hay KIA Sorento ngang tầm giá thì con số chênh lệch rất lớn.

Biểu đồ so sánh doanh số 4 tháng gần nhất cho thấy Mitsubishi Pajero Sport bị bỏ lại với khoảng cách lớn

Trang bị hàng loạt công nghệ nhưng chưa đủ hấp dẫn

Mitsubishi Pajero Sport phiên bản cải tiến được hãng xe Nhật Bản kỳ vọng lớn với hàng loạt nâng cấp. Mitsubishi sửa đổi một số chi tiết thiết kế như đèn pha, đèn hậu, lưới tản nhiệt, cản trước sau, mâm xe... cốt yếu để giúp cho kiểu dáng xe thanh thoát hơn, ít nặng nề hơn, vốn là điểm yếu của phiên bản cũ.

Trong khi đó ở bên trong, Pajero Sport không có nhiều thay đổi về không gian thiết kế nhưng trang bị thêm hàng loạt tính năng. Cụ thể, màn hình hiển thị 8 inch cho người lái cũng như hệ thống giải trí , phanh tay điện tử tự động, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập tích hợp chức năng làm sạch không khí Nano-e… Thậm chí, Mitsubishi Pajero Sport mới còn có cả ứng dụng điều khiển từ xa Mitsubishi Remote Control thông qua điện thoại và đồng hồ thông minh… lần đầu tiên được trang bị trên một mẫu xe thuộc phân khúc SUV 7 chỗ.

Bên cạnh đó, nếu như Toyota trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense cho Fortuner, Mitsubishi cũng không chịu thua kém khi cung cấp cho Pajero Sport mới gói an toàn thông minh Mitsubishi e-Assist. Gói an toàn này còn bao gồm nhiều hệ thống góp phần hỗ trợ cho người lái và bảo vệ hành khcsh như: cảnh báo điểm mù (BSW) và hỗ trợ chuyển làn (LCA), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA), chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS), ga tự động thích ứng (ACC), cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM)…

Dù trang bị thêm nhiều công nghệ mới, doanh số Mitsubishi Pajero Sport không tốt như kỳ vọng

Khả năng vận hành Pajero Sport tiếp tục thừa hưởng “gen” mạnh mẽ, linh hoạt từ các bậc tiền bối với khối động cơ dầu diesel Mivec 2.4 lít công nghệ điều khiển van biến thiên điện tử kết hợp hộp số 8 cấp và hệ thống dẫn động Super Select 4WD-I với 4 chế độ gài cầu 2H-4H-4HLc-4LLc. Dù vậy, tiếng ồn từ động cơ cũng như khả năng tăng tốc chưa tốt là điểm yếu mà nhiều người dùng phản ánh trên phiên bản mới.

Như vậy có thể nói các trang bị công nghệ trên Mitsubishi Pajero Sport không hề kém cạnh, thậm chí là nổi trội nhất trong dàn xe SUV khung gầm rời tại Việt Nam, nhưng bấy nhiêu chưa đủ hấp dẫn người dùng khi trong tầm giá này, vẫn còn đó lựa chọn KIA Sorento cũng sở hữu hàng loạt công nghệ tương đương nhưng thiết kế hợp nhãn người Việt hơn.

Quá nhiều đổi thủ có giá bán cạnh tranh hơn

Mitsubishi Pajero Sport 2020 có giá bán từ 1,11 – 1,345 tỉ đồng cho hai phiên bản 4X2AT và 4x4AT. Mức giá bản tiêu chuẩn cao hơn Toyota Fortuner (từ 995 triệu đồng) hay Ford Everest (từ 999 triệu đồng)… nhưng ở bản cao cấp nhất, Mitsubishi Pajero Sport lại thấp hơn các đối thủ từ 50 – 100 triệu đồng.

Số đông khách hàng khi mua phiên bản tiêu chuẩn thường có xu hướng chọn xe có giá rẻ nhất, như vậy Toyota Fortuner hay Ford Everest là lựa chọn tốt hơn. Trong khi đó, bản cao cấp của Mitsubishi Pajero Sport cũng khiến nhiều người phân vân đắn đo với một lựa chọn khác là Toyota Fortuner 2.8 Legender, KIA Sorento Signature hoặc một phương án tiết kiệm hơn nữa là Hyundai SantaFe. Rõ ràng, 2 mẫu xe Hàn Quốc hấp dẫn hơn khi hầu hết người dùng chỉ sử dụng xe cho mục đích đi đường nhựa, họ yêu cầu một chiếc xe lái nhẹ, linh hoạt và kiểu dáng thời trang, Pajero Sport chưa đáp ứng được chuyện đó.

Ngoài ra, Mazda CX-8 hay VinFast Lux SA2.0 cũng là những "kẻ ngán đường" khó chịu trong tầm giá dưới 1,5 tỉ đồng. Vấn đề hiện tại của Mitsubishi Pajero Sport có lẽ chỉ nằm ở định giá, nếu có giá bán hợp lý hơn, người dùng Việt Nam sẽ dễ rút hầu bao.