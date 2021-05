Giá ngang Porsche Cayenne Coupe, Mercedes GLE 53 Coupe có gì hấp dẫn?

Với hàng loạt quy định mới về thử nghiệm đánh giá an toàn ô tô của Ủy ban đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á - ASEAN NCAP, ô tô bán trong khu vực sẽ phải bổ sung công nghệ an toàn nếu muốn đạt được xếp hạng an toàn 5 sao của ASEAN ANCAP.