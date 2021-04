Honda City đời mới ra mắt, xe cũ mất giá nhanh tại Việt Nam

Cụ thể, một chiếc Honda City 2016 phiên bản số tự động có giá bán lại hiện tại chỉ khoảng 400 triệu đồng. Nếu như "khéo" thương lượng, người dùng hoàn toàn có thể mua lại chiếc xe này với mức giá dưới 400 triệu đồng, tương đương giá trị của các mẫu xe chạy lướt 1-2 năm thuộc phân khúc A như Hyundai Grand i10, VinFast Fadil hay Kia Morning.

Ở thời điểm năm 2016, giá niêm yết của một chiếc Honda City CVT là hơn 600 triệu đồng, nghĩa là người dùng sẽ phải bỏ ra gần 700 triệu đồng để lăn bánh tại TPHCM hoặc Hà Nội. Sau 5 năm sử dụng, chiếc xe hiện đã mất giá hơn 300 triệu đồng.

Đây là phiên bản cải tiến nâng cấp của City thế hệ thứ 4

Honda City 2016 là phiên bản cải tiến trang bị thuộc thế hệ thứ 4, được ra mắt vào năm 2015. Ở phiên bản này, Honda City được bổ sung thêm một số tính năng tiên tiến, bao gồm: Chế độ khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh hiện đại, gương chiếu hậu chỉnh, gập điện tích hợp đèn xi nhan, vô lăng tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, chế độ thoại rảnh tay và lẫy chuyển số thể thao

Về hệ thống an toàn, Honda City 2016 được bổ sung chế độ khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống cân bằng điện tử VSA, cảnh báo cài dây an toàn cho ghế lái và ghế phụ, đảm bảo an toàn tối ưu trên mỗi hành trình. Bên cạnh đó là những tính năng đã có sẵn từ phiên bản trước, gồm: Túi khí kép, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và khung xe hấp thụ lực an toàn G-CON sử dụng thép có độ cứng cao, tích hợp cấu trúc ACE giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Trang bị tiện nghi phù hợp cho nhu cầu phục vụ gia đình

Mang đến sức mạnh cho Honda City 2016 vẫn là động cơ dung tích 1.5 lít sản sinh công suất tối đa 118 mã lực tại vòng tua 6.600 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn hoặc hộp số CVT. Công nghệ Earth Dreams kết hợp với hệ thống hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECO Assist mang đến cho City 2016 khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, đạt mức 4,73 lít/100km cho bản số CVT và 4,53 lít/100km cho bản số sàn.

Với các thông số động cơ cũng như trang bị tiện nghi khá đầy đủ, Honda City 2016 là mẫu xe hạng B đáng cân nhắc khi người dùng muốn chọn một chiếc sedan cũ phục vụ gia đình trong tầm giá khoảng 400 triệu đồng.