Hyundai SantaFe 2021 phiên bản giá rẻ nhất có gì?

Phiên bản tiêu chuẩn máy xăng của Hyundai Santafe 2021 có giá rẻ hơn bản tiêu chuẩn máy dầu khoảng 100 triệu đồng. Đây là một số tiền đáng kể có thể bù vào chênh lệch chi phí khi vận hành giữa 2 phiên bản. Đối với những ai có nhu cầu di chuyển ít, thường xuyên chạy trong phố thị thì phiên bản máy xăng tiết kiệm chi phí ban đầu hơn.

Mâm xe 18 inch là chi tiết dễ phân biệt bản tiêu chuẩn máy xăng so với kích thước 19 inch trên bản cao cấp

Ở ngoại hình, so với phiên bản cao cấp, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là cụm lưới tản nhiệt trên phiên bản tiêu chuẩn chỉ là màu đen trong khi bản cao cấp là màu bạc. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng vành 5 chấu đơn kích thước 18 inch trong khi phiên bản cao cấp 19 inch. Xi-nhan tích hợp trên gương là chi tiết có mặt trên tất cả các phiên bản. Kích thước xe không thay đổi so với 2 phiên bản cao cấp, thậm chí xe bản giá rẻ cũng có đèn pha LED chứ không còn là bóng Halogen như đời cũ 2019.

Hyundai SantaFe 2021 phát triển dựa trên nền tảng khung gầm mới N-Platform. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm), dài hơn 15 mm, rộng hơn 10 mm và cao hơn 5 mm so với xe đời cũ. Chiều dài cơ sở không thay đổi, vẫn ở mức 2.765 mm. Khoảng sáng gầm 185 mm.

Bên trong nội thất, phiên bản tiêu chuẩn vẫn có ghế bọc da màu nâu giống các phiên bản cao cấp, tuy nhiên sẽ không có đèn trang trí nội thất Ambient Light màu xanh. Cả hai ghế hàng đầu trên phiên bản cao cấp đều được chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện 12 hướng trong khi phiên bản tiêu chuẩn chỉ là chỉnh điện 10 hướng ghế lái.

Màu sắc nội thất cũng như chất liệu ghế của bản tiêu chuẩn không khác biệt so với bản cao cấp

Phím chức năng gồm sưởi vô-lăng và sưởi/làm mát hàng ghế trước cũng là chi tiết thiếu sót trên phiên bản tiêu chuẩn khi so với bản cao cấp. Một điểm cũng khá nhiều người tiếc nuối đó là cụm đồng hồ kỹ thuật số trên phiên bản cao cấp cũng bị lược bỏ trên bản tiêu chuẩn. Trên phiên bản cao cấp, hệ thống giữ làn được kích hoạt thông qua nút bấm trên vô-lăng. Tuy nhiên trên bản Tiêu chuẩn tính năng an toàn này đã bị lược bỏ và thay bằng nút bấm "OK".

Cửa sổ trời toàn cảnh là trang bị có mặt trên phiên bản cao cấp còn tiêu chuẩn thì không. Ngoài ra, một trang bị tiện nghi ở hàng ghế sau là rèm che nắng. Chi tiết này là trang bị có sẵn trên phiên bản Cao cấp, bị lược bỏ trên bản tiêu chuẩn. Một điểm nhấn khác của nội thất chính là cần số truyền thống đã được chuyển thành dạng nút bấm hiện đại hơn.

Không gian rộng rãi là ưu điểm của Hyundai SantaFe 2021

Một điểm cộng khác trên phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai SantaFe 2021 là hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng lớn 10,25 inch vẫn được giữ lại, màn hình này tích hợp kết nối Apple Car Play và Android Auto. Ngoài ra còn đi kèm với hệ thống 10 loa hiệu Harman Kardon, một trang bị bất ngờ mà nhiều người không nghĩ phiên bản giá rẻ sẽ được trang bị.

Phiên bản máy xăng của Hyundai SantaFe 2021 sử dụng động cơ Smartstream Theta III 2.5 lít có công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 232 Nm. Động cơ dầu có công suất 202 mã lực, mô-men xoắn 441 Nm. Mẫu xe mang thương hiệu Hàn Quốc trang bị 4 chế độ lái gồm Thoải mái, Tiết kiệm, Thể thao và Thông minh, cùng 3 chế độ địa hình Tuyết, Bùn, Cát điều chỉnh bằng núm xoay ở bảng điều khiển trung tâm.

Phiên bản tiêu chuẩn có giá bán dễ tiếp cận nhất với những người không có nhu cầu cao về trang bị tiện nghi

Hyundai SantaFe 2021 chính thức tung ra thị trường Việt Nam 6 phiên bản khác nhau, biến thể Xăng Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp có giá lần lượt 1,03 tỉ, 1,19 tỉ và 1,24 tỉ đồng, còn biến thể Dầu Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp có giá lần lượt 1,13 tỉ, 1,29 tỉ và 1,34 tỉ đồng. Giá bán này cao hơn 35 - 95 triệu đồng so với Hyundai SantaFe phiên bản "tiền nhiệm".