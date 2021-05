Hyundai SantaFe sắp có thế hệ hoàn toàn mới

Hyundai SantaFe 2021 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây là bản nâng cấp giữa đời thuộc thế hệ thứ 4 của dòng xe này. Tuy nhiên, không lâu nữa các khách hàng sẽ được diện kiến Santa Fe thế hệ thứ 5, hứa hẹn sẽ ra mắt từ năm 2022-2023.

Kể từ khi ra mắt thế hệ đầu tiên từ năm 2000, Hyundai Santa Fe đã luôn vượt trội hơn dòng xe "đồng hương" Kia Sorento. Và với sự lấn lướt của Sorento thế hệ thứ 4 (ra mắt từ năm 2020), doanh số của Santa Fe facelift không còn ở vị trí dẫn đầu phân khúc nữa.

Hyundai đã cố gắng củng cố dòng sản phẩm Santa Fe bằng một bản nâng cấp mạnh mẽ ở năm 2020. Phiên bản này không chỉ được thay đổi khung gầm, nâng cấp toàn diện nội ngoại thất mà còn sở hữu nhiều công nghệ an toàn chủ động.

Tuy nhiên, điều này không ngăn được sức hấp dẫn của dòng Kia Sorento all-new (ký hiệu MQ4). Doanh số tại thị trường nội địa Hàn trong năm 2020 đã nói tên tất cả. Santa Fe bán được 57.578 xe trong khi Sorento vượt trội hơn với 76.883 xe. Thậm chí một mẫu xe ít nổi bật hơn như Renault Samsung QM6 cũng ghi nhận doanh số đến 46.740 xe.

Nhưng vấn đề của Santa Fe không chỉ dừng lại ở đó. Hyundai cũng góp phần khiến doanh số của dòng CUV này tụt dốc khi ra mắt Tucson mới. Thế hệ mới của Tucson đã to hơn trước và không kém kích thước Santa Fe là bao, đặc biệt là Tucson LWB đang bán tại Hàn Quốc và Mỹ (4.630 mm so với 4785 mm). Do đó, khi đặt lên bàn cân giữa 2 mẫu xe có kích thước tương ứng nhau, khách hàng dễ dàng "gật đầu" với mẫu xe có giá rẻ hơn là Tucson.