Hyundai Staria gia nhập thị trường Đông Nam Á, 2 phiên bản giá từ 53.000 USD

Gần 2 tháng sau khi trình làng tại Hàn Quốc , mẫu MPV cỡ lớn sở hữu thiết kế hiện đại - Hyundai Staria vừa gia nhập thị trường Đông Nam Á thông qua màn ra mắt tại Thái Lan tối 9.7. Đây cũng là thị trường đầu tiên trong khu vực mở bán mẫu MPV này.

Được hãng xe Hàn gọi là một chiếc PBV – Purpose Built Vehicle mẫu xe sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ chở hàng đến chở người và có thể linh hoạt tùy chỉnh, Hyundai Staria là sản phẩm thay thế cho dòng Starex vốn khá thịnh hàng tại các quốc gia Đông Nam Á.

Trước đó, Hyundai Staria được giới thiệu tại qua nhà với các phiên bản tùy biến từ 3 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ đến 11 chỗ. Tuy nhiên, khi gia nhập thị trường Thái Lan theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc, Staria 2021 chỉ có bản cấu hình 11 chỗ, tương ứng 2 lựa chọn, gồm Staria S và Staria SEL.

Mang phong cách thiết kế của dòng MPV , Hyundai Staria sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 5.255 x 1.995 x 1.990 (mm), chiều dài cơ sở 3.275 mm, cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Toyota Hiace

Hyundai Staria mang phong cách hiện đại với dãy đèn LED định vị ban ngày mỏng chạy ngang đầu xe trong khi cụm đèn pha nằm thấp bên dưới, tích hợp cùng lưới tản nhiệt. Thân xe được thiết kế theo hơi hướng các mặt phẳng ghép lại nhằm giảm lực cản không khí. Điểm nhấn ở đuôi xe chính là cụm đèn hậu đặt dọc, kéo dài từ nóc xe xuống gần hết cản va bên dưới. Hyundai trang bị cho chiếc minivan này công nghệ đèn Parametric Pixel mới, ra mắt lần đầu trên Ioniq 5 cách đây không lâu.

Ở bên trong, Staria được hãng xe Hàn trang bị màn hình hiển thị kích thước 10,25 inch, cần gạt số dạn nút bấm tương tự Santa Fe mới. Ngoài ra, còn có màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống thông tin giải trí , hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto, sạc điện thoại thông minh không dây.

Phiên bản Staria SEL tại Thái Lan còn có gương chiếu hậu chống chói, camera 360 độ, ghế lái chỉnh 12 hướng, phanh đỗ xe điện tử, tính năng tạm thời giữ phanh tự động, hệ thống đèn LED trang trí nội thất, một ổ điện 12 V và 7 cổng USB.

Cả hai phiên bản Hyundai Staria 2021 tại thị trường Thái Lan đều dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp dung tích 2.2 lít, sản sinh công suất 177 mã lực tại vòng tua máy 3.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại 1.500 - 2.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp.

Mẫu MPV này được trang bị an toàn gồm 6 túi khí và công nghệ an toàn chủ động ADAS gồm các tính năng như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù và dây đai an toàn 3 điểm ở mọi vị trí ngồi.

Tại Thái Lan, hai phiên bản Hyundai Staria có giá bán từ 1,729 – 1,999 triệu baht, tương đương 52.932 – 61.198 USD (khoảng 1,21 – 1,4 tỉ đồng). Sau Thái Lan, Hyundai Staria 2021 sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Indonesia.