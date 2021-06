KIA Cerato giảm giá kỷ lục, rẻ hơn xe hạng B

KIA Cerato được rất nhiều khách Việt ưa chuộng đang có mức giảm giá kỉ lục trong tháng 6.2021 để thu hút người mua và giành lợi thế trước các đối thủ nặng ký trong cuộc đua doanh số với Mazda3 và Hyundai Elantra, dù mẫu xe này cũng đang có doanh số đứng đầu trong phân khúc.

Cụ thể, KIA Cerato phiên bản MT đang giảm tiền mặt 45 triệu đồng, đưa mức giá từ 544 triệu xuống chỉ còn 499 triệu đồng. Trong khi đó, hai phiên bản cao cấp hơn AT Duluxe và AT Luxury có giá bán đề xuất lần lượt 584 và 639 triệu đồng cũng đang được hưởng mức giảm giá 55 và 60 triệu đồng. Với mức giảm này, KIA Cerato phiên bản AT Duluxe và AT Luxury hiện có giá bán thực tế lần lượt 529 và 579 triệu đồng.

Mức giá hiện tại giúp chi phí lăn bánh KIA Cerato tương đương với thời điểm giảm 50% phí trước bạ

Đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất của KIA Cerato là 2.0 AT Premium đang có mức giảm lên tới 65 triệu đồng. Như vậy, giá bán của phiên bản này hiện chỉ còn 620 triệu đồng (giá niêm yết trước khi giảm là 685 triệu đồng). Tư vấn bán hàng của một đại lý cho biết, đây có thể xem là giá bán tốt nhất từ đầu năm đến nay đối với KIA Cerato.

Trước đó, KIA Cerato cũng đã được các đại lý giảm giá từ 20 - 30 triệu đồng, đến nay mẫu xe này tiếp tục đẩy mạnh ưu đãi để kích cầu trong thời điểm đại dịch Covid-19 quay trở lại Việt Nam trong những ngày qua.

KIA Cerato nổi bật trong phân khúc với ngoại hình trẻ trung, thể thao đi kèm giá bán hợp lý. Xe sử dụng động cơ 1.6 lít và 2.0 lít có công suất tối đa lần lượt đạt 128 và 159 mã lực đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp tùy chọn.

Công năng sử dụng cũng như các tiện nghi trên KIA Cerato vượt trội so với các dòng xe hạng B, nhưng giá bán hiện tại lại rẻ hơn

Về an toàn, KIA Cerato nổi bật với các trang bị như hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động...