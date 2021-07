Kia Sorento thêm trang bị, 'giàu' công nghệ bậc nhất phân khúc SUV 7 chỗ

Kia Sorento mới chỉ giới thiệu sản phẩm thế hệ mới tại Việt Nam trong thời gian ngắn, đồng thời đang là một trong những mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường. Thế nhưng, THACO AUTO mới đây vẫn tiếp tục gia tăng thêm sức cạnh tranh cho “con cưng” khi tăng thêm một số tính năng đáng giá cho một số phiên bản.

Trong đó, đáng kể nhất là sự xuất hiện của hệ thống cảm biến áp suất lốp. Với tính năng này, khách hàng sẽ yên tâm hơn nhiều khi sử dụng xe, bởi hệ thống sẽ giúp người lái giám sát và kiểm soát được áp suất ở từng bánh xe. Qua đó có thể chủ động điều chỉnh áp suất bơm hơi để giúp xe duy trì áp suất lốp chính xác để di chuyển một cách an toàn.

Bổ sung nổi trội nhất trên Kia Sorento là hệ thống cảm biến áp suất lốp, giúp người dùng an tâm hơn khi lái xe

Ngoài nâng cấp tính năng kể trên, Kia Sorento cũng sẽ được bổ sung thêm tùy chọn nội thất tông màu đen ở một số phiên bản. Trước đó, tất cả phiên bản của mẫu SUV này chỉ có duy nhất trang bị nội thất tông màu xám. Như vậy, việc có thêm màu mới giúp Sorento đáp ứng tốt hơn sở thích riêng của khách hàng.

Ngoài ra, để hỗ trợ việc lên xuống xe, Sorento mới cũng sẽ có thêm trang bị tiêu chuẩn bệ bước chân. Chi tiết này cũng giúp bảo vệ phần hông xe, đồng thời tạo nên sự chắc chắn và cá tính cho xe.

Việc “phá lệ” khi bổ sung thêm tùy chọn tông màu nội thất cho thấy hãng xe Hàn Quốc rất sẵn sàng “chiều khách”

Có thể thấy đợt cải tiến này cho thấy động thái “chiều khách” hết cỡ của hãng xe Hàn Quốc. Bởi lẽ khi ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối năm ngoái, Kia Sorento đã từng khiến khách hàng trong nước phải “trầm trồ” với màn thay đổi hoàn toàn từ thiết kế đến trang bị công nghệ.

Theo đó, cùng với diện mạo thể thao, cá tính, mẫu SUV 7 chỗ của Kia cũng khiến nhiều người bất ngờ với danh sách trang bị công nghệ thuộc hàng đầu phân khúc. Có thể kể đến như màn hình LCD kích thước 12.3 inch, lớn bậc nhất phân khúc. Đặc biệt, màn hình này cũng được tích hợp thêm tính năng hiển thị hình ảnh 2 bên hông xe mỗi khi người lái bật đèn báo rẽ, giúp người lái loại bỏ điểm mù và có tầm quan sát tốt hơn khi chuyển làn cũng như vào cua…

Thực tế, Kia Sorento ngay từ thời điểm ra mắt từ tháng 9.2020 đã khiến khách hàng phải trầm trồ vì diện mạo lột xác cùng hàng loạt tính năng, cộng nghệ

Bên cạnh đó, Sorento cũng nổi bật với một màn hình khác là màn hình giải trí ở trung tâm bảng táp lô với kích thước cũng lớn bậc nhất phân khúc, lên đến 10,25 inch. Màn hình này tích hợp đầy đủ các tính năng, tiện ích cần thiết cho người dùng. Đồng thời kết nối với hệ thống âm thanh cũng thuộc dạng nhất phân khúc với 12 loa Bose cao cấp bố trí quanh xe, tạo nên hiệu ứng âm thanh vòm sống động.

Đó là chưa kể, danh sách công nghệ trên Kia Sorento còn có hàng loạt tính năng hỗ trợ vận hành và an toàn. Đầu tiên là “trái tim của xe” với sự xuất hiện của động cơ Smartstream mới (đầy đủ 2 tùy chọn máy xăng và máy dầu), cùng với đó là trang bị hộp số ly hợp kép lên đến 8 cấp số loại ướt, giúp Sorento đặc biệt vượt trội so với các đối thủ ở khả năng vận hành mượt mà, mạnh mẽ; nhưng đồng thời lại cực kì tiết kiệm nhờ thân động cơ nhẹ hơn gần 20kg so với thế hệ trước, giúp xe chỉ tiêu hao nhiên liệu ở mức 6,1 lít/ 100km đối với phiên bản máy dầu.

Không quá lời khi nói Kia Sorento hiện đang là mẫu SUV 7 chỗ “giàu” công nghệ bậc nhất tại Việt Nam

Ngoài ra, Kia Sorento cũng được trang bị đến 4 chế độ lái gồm Comfort/Eco/Sport/Smart và 3 chế độ địa hình gồm đường tuyết, đường cát và đường bùn lầy (Snow/Sand/Mud), mang lại trải nghiệm lái phấn khích cho người lái cùng khả năng thích ứng đa dạng địa hình.

Ấn tượng hơn cả, nếu so với các đối thủ cùng phân khúc, Kia Sorento còn vượt xa về khả năng an toàn khi sở hữu danh sách trang bị, tính năng vượt trội và ưu việt . Trong đó, đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến ADAS với các nhóm tính năng như hỗ trợ quan sát (camera 360); cảnh báo và hỗ trợ phanh chủ động (cảnh báo điểm mù bằng hình ảnh, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước; hỗ trợ lái (hỗ trợ đi theo làn đường), cùng tính năng điều khiển hành trình thông minh (Smart Cruise Control).

Nhìn chung, với việc được bổ sung thêm một số tính năng, tiên ích mới, không quá lời khi nói Kia Sorento hiện đang là mẫu SUV 7 chỗ “giàu” công nghệ bậc nhất tại Việt Nam. Mẫu xe đang có giá bán khá cạnh tranh, từ 1,079 - 1,249 triệu đồng cùng chính sách ưu đãi lên đến 100 triệu đồng trong tháng 7, mẫu xe Hàn có giá bán sau ưu đãi chỉ từ 999 triệu đồng. Với giá bán này, Kia Sorento là một trong những mẫu xe SUV đa dụng có mức giá bán cạnh tranh nhất phân khúc, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều gia đình Việt.