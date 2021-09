Mẫu mã mới không vực nổi sức mua xe bán tải

Bất chấp sự góp mặt của các mẫu mã thế hệ mới cùng những ưu đãi, giảm giá, sức mua xe bán tải vẫn “lao dốc không phanh” trong tháng 8.2021.

Theo số liệu bán hàng được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 8.2021, tổng lượng tiêu thụ ô tô bán tải tại Việt Nam gồm các mẫu Ford Ranger , Toyota Hilux, Mazda BT-50, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max chỉ đạt 710 xe. Số liệu này không bao gồm doanh số bán của Nissan Navara khi không được hãng xe Nhật Bản cùng đối tác liên doanh tại Việt Nam công bố. Bên cạnh đó, từ tháng 3.2020, VinFast cũng tạm dừng công bố số liệu bán hàng của mẫu bán tải Colorado tại Việt Nam.

VIDE: Xe bán tải năm 2020: Ford Ranger vẫn chưa có đối thủ xứng tầm

Như vậy, so với tháng 7.2021, tổng lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam giảm tới 1.258 xe, tương đương 64% so với tháng 7.2021. Đây là mức doanh số bán thấp nhất của phân khúc xe bán tải tính từ đầu năm 2021 đến nay.

Trong tháng 8.2021, tổng lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam chỉ đạt 710 xe

Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng hiệu ứng tháng 7 âm lịch (còn gọi là tháng cô hồn) khiến hoạt động kinh doanh ô tô gặp khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm những mặt hàng có giá trị lớn như ô tô.

Trong các mẫu xe bán tải tại Việt Nam, Ford Ranger vẫn đang dẫn đầu. Mẫu bán tải này đã được Ford chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam từ giữa tháng 7.2021, phân phối 5 phiên bản với giá bán 616 - 925 triệu đồng. Ford Ranger luôn đạt lượng tiêu thụ trung bình hơn 1.000 xe/tháng. Tuy nhiên, tháng 8 vừa qua doanh số bán mẫu xe này chỉ đạt 396 xe, giảm 914 xe so với tháng 7.2021.

Toyota Hilux xếp thứ 2 với 162 xe bán ra, giảm 69 xe so với tháng 6.2021. Trong khi đó, động thái bán xả hàng mẫu cũ cùng sự xuất hiện của thế hệ mới trong tháng 8.2021 giúp doanh số bán Mazda BT-50 đạt 105 xe, tăng 69 xe so với tháng 7.2021. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc xe bán tải có doanh số tăng trưởng so với tháng 7.2021.

Bước tiến của Mazda BT-50 gián tiếp đẩy Mitsubishi Triton xuống vị trí thứ 4 với doanh số bán chỉ đạt 47 xe, giảm 147 xe so với tháng 7.2021.