MG One dẫm chân HS, 'thách thức' Hyundai Tucson

Xét về ngoại hình, MG One trông mới mẻ với lưới tản nhiệt phía trước mới mà MG khẳng định có thiết kế ba chiều, trang trí họa tiết lưới theo từng phiên bản như họa tiết tia sét hay ma trận điểm đen, đường viền mạ chrome. Nếu như lưới tản nhiệt trên phiên bản "Thời trang" mang đến cảm giác mạnh mẽ, năng động thì trên bản " Thể thao " lại "tinh tế một cách bình thường" hơn. Lưới tản nhiệt được bao bọc bởi đèn pha LED mảnh sắc sảo hơn tích hợp DRLs.

Mẫu xe này dường như nằm trên một chút so với MG ZS hiện hành

Được xây dựng trên nền tảng SIGMA mới và linh hoạt, các chi tiết màu bạc, cản sau nhô ra cùng các tấm ốp nhựa trên vòm và thân xe khiến chiếc SUV trông thể thao và khỏe khoắn hơn. Hốc bánh xe cơ bắp kết hợp với nóc xe dốc ngược về sau và trụ C mang đến cảm giác năng động của coupe. Phần đuôi xe trông khá đơn giản với đèn hậu dạng LED chia đôi. Cản trước và sau hầm hố.

Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.579 x 1.866 x 1.601 (mm), chiều dài cơ sở là 2.670mm - tương đương với các mẫu xe trong phân khúc C như Hyundai Tucson hay Mazda CX-5, to hơn đáng kể so với MG ZS.Sự xuất hiện của MG One chưa rõ liệu có phải thay thế hoàn toàn chiếc MG HS hay không khi 2 mẫu xe này đang cùng nằm chung một phân khúc.

MG One sẽ sớm có mặt tại thị trường Đông Nam Á, đầu tiên là Thái Lan

Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe là động cơ xăng 1.5 tăng áp khá giống giống với mẫu MG 5 mới, cho công suất 181 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm, hộp số tự động 7 cấp ly hợp hợp kép. Các thông số đều cho thấy mẫu xe này tương đương với MG HS các phiên bản động cơ 1.5 nhưng yếu hơn bản 2.0 Trophy.