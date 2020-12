Mô tô ‘hàng hiếm’ BMW R18 First Edition đầu tiên về Việt Nam

Sau hàng loạt thị trường trên thế giới , mẫu cruiser cổ điển BMW R18 vừa gia nhập thị trường Việt Nam. Trước đó, vào tháng 11.2020 BMW R18 với hai phiên bản tiêu chuẩn và First Edition từng được BMW Motorrad trình làng thị trường Đông Nam Á thông qua màn ra mắt tại Malaysia.

Khác với thị trường Malaysia, chiếc BMW R18 đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản First Edition chưa được bán ra bởi đối tác THACO – BMW Motorrad, mà thông qua Motor Sport – doanh nghiệp chuyên nhập khẩu, phân phối mô tô có trụ sở tại TP.HCM.

BMW R18 đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản First Edition do Motor Sport nhập khẩu, phân phối

BMW R18 First Edition sở hữu phong cách thiết kế cổ điển, được các nhà thiết kế của BMW Motorrad lấy cảm hứng từ mẫu BMW R5 từ những năm 30 của thế kỷ trước. Trước khi phát triển bản thương mại, BMW Motorrad từng giới thiệu bản R18 Concept tại lễ hội xe cổ Concorso d'Eleganza Villa d'Este diễn ra vào năm 2019.

BMW R18 First Edition sở hữu phong cách thiết kế cổ điển

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là chiếc BMW R18 First Edition đầu tiên về Việt Nam. Mẫu xe này cũng thuộc dạng mô tô “hàng hiếm” khi chỉ có 18 chiếc được phân phối tại Malaysia. Đây cũng là hai thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á “in bánh” mẫu xe này. Tương tự Malaysia, chiếc BMW R18 First Edition đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam được Motor Sport nhập khẩu từ Đức.

Chiếc BMW R18 First Edition đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam nhập khẩu từ Đức

BMW R18 First Edition 2021 mang thiết kế hoài cổ, đậm chất chơi, tái hiện lại phong cách của những dòng mô tô cổ điển từng rất được người chơi ưa chuộng vào những năm 30 của thế kỷ trước. Điều này thể hiện rõ qua các chi tiết như đèn pha tròn, tay lái dạng ống mạ crôm bóng, bình xăng hình giọt nước dung tích 16 lít.

Cả hai bánh xe đều sử dụng bộ mâm nan hoa cổ điển kích thước 19 inch, kết hợp hệ thống phanh đĩa kép đường kính 300 mm trên bánh trước

Bên cạnh tay lái, nhiều chi tiết trên BMW R18 First Edition cũng được mạ crôm giúp tôn lên vẻ cổ điển, sang trong cho chiếc xe. So với bản R18 tiêu chuẩn, BMW R18 First Edition có một vài điểm nhấn ở ngoại hình, trong đó hầu hết các chi tiết trên xe đều mạ crôm kết hợp với sơn kim loại Blackstorm. Ngoài ra còn có các đường sọc kép màu trắng ở bình xăng, chắn bùn và huy hiệu First Edition gắn hai bên thân xe. Yên xe bọc da cao cấp và thiết kế chia làm hai phần.

BMW R18 First Edition sở hữu chiều cao yên ở mức 690 mm, trọng lượng xe lên tới 345 kg

Theo thông số nhà sản xuất công bố, BMW R18 First Edition sở hữu chiều cao yên ở mức 690 mm, trọng lượng xe lên tới 345 kg. Cả hai bánh đều sử dụng bộ mâm nan hoa cổ điển kích thước 19 inch, kết hợp hệ thống phanh đĩa kép đường kính 300 mm trên bánh trước và phanh đĩa đơn ở bánh sau.

Ngoài phong cách thiết kế cổ điển đậm chất chơi, BMW R18 First Edition còn tạo điểm nhấn khi sở hữu khối động cơ Boxer 2 xi lanh đối xứng, dung tích 1.802cc, sản sinh công suất cực đại đến 91 mã lực tại 4.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực dại 157 Nm tại 4000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau qua hộp số côn tay 6 cấp và trục truyền động.

"Trái tim" của BMW R18 là khối động cơ Boxer 2 xi lanh đối xứng, dung tích 1.802cc, sản sinh công suất cực đại đến 91 mã lực

Mang vả ngoài hoài cổ nhưng BMW R18 First Edition vẫn sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại như đèn pha LED, bảng đồng hồ dạng tròn tích hợp màn hình kỹ thuật số. Ngoài ra, mẫu mô tô này còn tích hợp công nghệ điện tử gồm hệ thống cân bằng tự động, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống hỗ trợ lùi xe và 3 chế độ vận hành Rain, Roll và Rock.

R18 First Edition được trang bị chìa khóa thông minh, bảng đồng hồ dạng tròn tích hợp màn hình kỹ thuật số