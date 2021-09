Mua Toyota Land Cruiser mới, khách phải chờ 4 năm

Trước đó, theo thông báo từ Toyota việc thiếu hụt nguồn linh kiện, chip điện tử ô tô khiến sản lượng sản xuất của hãng trong tháng 9.2021 giảm tới 40%. Nguồn cung những mẫu mã mới như Toyota Land Cruiser cung bị ảnh hưởng.

Tại Nhật, lượng đơn đặt hàng Toyota nhận được gấp 400% so với sản lượng sản xuất

Đây được xem là hệ quả tất yếu do sự chênh lệch giữa cán cân cung cầu đối với mua Toyota Land Cruiser thế hệ mới . Trong khi sản lượng sản xuất sụt giảm do thiếu hụt chip điện tử, linh kiện… thì lượng đơn đặt hàng Toyota nhận được gấp 400% so với sản lượng sản xuất nội địa. Cụ thể theo CarsGuide, Toyota đã nhận được 20.000 đơn đặt hàng mua Land Cruiser thế hệ mới, trong khi khả năng sản xuất mẫu xe này trước khi các nhà máy phải đóng cửa tạm thời chỉ ở mức 5.000 xe.