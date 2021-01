Thị trường ô tô Việt Nam vừa trải qua một năm 2020 đầy khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Từng có thời điểm, nhiều nhà máy lắp ráp, sản xuất ô tô phải tạm ngừng hoạt động, thị trường ô tô gần như rơi vào cảnh “đóng băng” do diễn biến phức tạp của đại dịch.

Tuy nhiên, khi dịch bệnh dần được kiểm soát tại Việt Nam cùng với sự linh hoạt, kịp thời của các cơ quan ban ngành nhà nước trong việc đưa ra những chính sách hỗ trợ, kết hợp cùng nỗ lực của các doanh nghiệp ô tô... góp phần giúp thị trường ô tô từng bước hồi phục. Trong đó, việc Chính phủ ban hành Nghị định 70/2020 NĐ-CP về việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước từ ngày 28.6 – 31.12.2020 đã mang lại tính hiệu tích cực, góp phần tạo ra những bước hồi phục mạnh mẽ cho thị trường ô tô giai đoạn cuối năm.

10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất tại Việt Nam năm 2020

Năm 2020, người Việt mua sắm hơn 400.000 ô tô

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô thuộc VAMA trong năm 2020 đạt 296.634 xe, giảm 8% so với năm 2019. Trong đó, doanh số bán ô tô lắp ráp trong nước giảm 1% trong khi xe nhập khẩu giảm tới 17% so với cùng kì năm ngoái.

Cộng dồn số liệu bán hàng của VinFast TC Motor (sản xuất, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam)... trong tháng năm 2020, người Việt đã mua sắm tổng cộng 407.460 xe ô tô các loại. Con số này chưa tính doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như BMW , Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo...

Với chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cùng với lợi thế lắp ráp trong nước, chủ động nguồn cung... ô tô “nội” tiếp tục được người tiêu dùng chọn mua nhiều hơn so với các mẫu mã nhập khẩu. Chính điều này, giúp doanh số bán hàng của các thương hiệu có đa số sản phẩm lắp ráp trong nước như Hyundai , KIA và đặc biệt là VinFast... tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bất chấp biến động trên thị trường và ảnh hưởng của dịch bệnh.

Xe Hàn bứt phá, cạnh tranh xe Nhật

Bất chấp những thử thách khó khăn trong năm 2020, các mẫu mã thương hiệu ô tô Hàn Quốc đã có những bước tiến ngoạn mục để trở thành đối trọng, thách thức đế chế xe Nhật tại thị trường Việt Nam.

Hyundai là thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2020

Trong đó, Hyundai tiếp tục vượt Toyota để trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2020. Các mẫu mã xe Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối đạt tổng doanh số bán 81.368 xe, tăng 1.800 xe so với năm 2019. Không chỉ tiếp tục thể hiện thế mạnh ở phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A sedan hạng B với hai mẫu Grand i10 và Accent. Hyundai còn cho thấy bước tăng trưởng ở phân khúc xe đa dụng Crossover/SUV. Trong đó, SantaFe , Tucson… đều đạt doanh số bán hơn 10.000 xe.

Cùng với Hyundai, thương hiệu KIA tại Việt Nam với các mẫu mã do Trường Hải (THACO) lắp ráp, phân phối cũng duy trì đà tăng trưởng với 39.180 xe, tăng 9.077 xe so với năm 2019. Thành tích này một phần đến từ nỗ lực của THACO trong việc liên tục nâng cấp, cải tiến mẫu mã sản phẩm, giới thiệu những dòng xe mới như Seltos Sorento thế hệ mới … đồng thời liên tục đưa ra những ưu đãi về giá bán.

KIA bán được 39.180 xe tại Việt Nam trong năm 2020, tăng 9.077 xe so với năm 2019

Trong khi đó, ngoại trừ Suzuki vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ sự xuất hiện của dòng XL7, Ertiga mới… doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô Nhật Bản còn lại tại Việt Nam đều sụt giảm. “Ông lớn” Toyota chỉ bán được 70.692 xe, giảm 8.636 xe so với năm 2019. Mazda tiếp tục đạt mức bán ra trên 32.000 xe trong năm 2020 nhưng thấp hơn 507 xe so với năm 2019. Trong khi đó, Mitsubishi rơi xuống vị trí thứ 6 khi chỉ bán được 28.954 xe, giảm 1.688 xe so với năm 2020.

Xe Hàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh số trong khi lượng tiêu thụ ô tô mang thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục sụt giảm. Điều này cho thấy, người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam ngày càng ưu chuộng ô tô Hàn Quốc

Người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam ngày càng ưu chuộng ô tô Hàn Quốc

Lý giải về điều này, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, ông Mạch Ngọc Hoàng, Giám Đốc Kinh Doanh , cho biết: “Ô tô Hàn Quốc đặt biệt là xe Hyundai, KIA tại Việt Nam những năm gần đây đã thay đổi rất nhiều về kiểu dáng, tiện ích, công nghệ … để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Đặc biệt, xe Hàn tại Việt Nam ngày càng có giá bán cạnh tranh nhờ phần lớn mẫu mã được đầu tư lắp ráp trong nước. Đây chính là yếu tố quan trong để cạnh tranh với ô tô Nhật tại Việt Nam”.

VinFast chứng minh vị thế

Cùng với các thương hiệu ô tô Hàn Quốc, hãng ô tô Việt Nam – VinFast tiếp tục ghi dấu ấn trong năm 2020 đầy khó khăn, thử thách. Vẫn với 3 dòng sản phẩm ô tô chủ lực gồm Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0… nhưng với chính sách bán hàng linh hoạt cùng nhiều ưu đãi, giảm giá tạo điều kiện giúp khách Việt có có hội sở hữu ô tô… VinFast liên tục tạo ra bước tiến ngoạn mục về doanh số.

Theo số liệu công bố, VinFast đã bán ra thị trường 29.458 xe trong năm 2019, tăng 12.244 xe so với năm 2019. Trong đó, Fadil đạt mức cao nhất với 18.016 xe, dẫn đầu phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A. Các mẫu mã khác như Lux A2.0 cũng duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với doanh số đạt hơn 1.100 xe.

VinFast vượt mặt hàng loạt tên tuổi gạo cội để xếp thứ 5 trong số 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2020

Thành tích này góp phần giúp VinFast vượt mặt hàng loạt tên tuổi gạo cội để xếp thứ 5 trong số 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2020. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một thương hiệu ô tô có thể cạnh tranh, vượt mặt các hãng xe Nhật Bản, Mỹ… ngay tại thị trường quê nhà.

Suzuki điểm sáng hiếm hoi của xe Nhật trong năm 2020

Trong bối cảnh bị xe Hàn vượt mặt trong cuộc đua doanh số, Suzuki được xem là điểm sáng hiếm hoi của các thương hiệu xe Nhật Bản tại Việt Nam trong năm 2020. Suzuki chính là thương hiệu ô tô Nhật duy nhất trong Top 10 thuơg hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2020 vẫn duy trì được đà tăng trưởng doanh số so với năm 2019.

Đấy có thể xe là “chuyện xưa nay hiếm” đối với Suzuki trên thị trường ô tô Việt, đặc biệt lại đặt trong bối cảnh đầy khó khăn của năm 2020. Tuy nhiên, với chiến lược sản phẩm khá linh hoạt khi tạm dừng một số phân khúc ô tô cỡ nhỏ như Celerio để dồn sức cho các dòng xe được khách hàng ưu chuộng, Suzuki đã nhận lại “quả ngọt”.

Suzuki đạt doanh số bán lên tới 14.518 xe trong năm 2020, tăng 2.732 xe so với năm 2019

Những sản phẩm mới như XL7, Ertiga mới thuộc thế hệ thứ hai hay Ciaz mới ở phân khúc sedan hạng B… đã góp phần giúp Suzuki đạt doanh số bán lên tới 14.518 xe trong năm 2020, tăng 2.732 xe so với năm 2019. Đây cũng là mức doanh số cao nhất của Suzuki tại thị trường Việt Nam từ trước đến nay.

Trong đó, XL7 dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường từ tháng 6.2020 những đã cho thấy sức hút với người tiêu dùng và nhanh chóng trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất của Suzuki Việt Nam năm 2020 (đạt 4.433 xe). “Thực sự trước khi về Việt Nam, Suzuki XL7 đã rất thành công tại thị trường Ấn Độ, Indonesia… Mẫu xe này đáp ứng xu hướng tiêu dùng ô tô của người Việt với các thế mạnh như thiết kế thời trang, 7 chỗ ngồi cho khả năng chuyên chở lớn và đặc biệt là một sản phẩm nhập khẩu nhưng giá bán rất phải chăng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng”. – Ông Nguyễn Quốc Định, Giám đốc kinh doanh Suzuki Đồng Hiệp chia sẻ.

Ngoài ra, năm 2020 Suzuki cũng nỗ lực nâng cấp dịch vụ sau bán hàng đồng thời mở rộng hệ thống đại lý để phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng. Theo kế hoạch, trong quý I.2020, Suzuki sẽ khai trương thêm đại lý Suzuki Đồng Hiệp ở Long An, để đáp úng nhu cầu mua ô tô, làm dịch vụ của khách hàng khu vực miền Tây. Với những động thái này, Suzuki hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt phá trong năm 2021.