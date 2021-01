Người Việt bắt đầu ‘ngán’ xe máy?

9 tháng đầu năm 2020 thị trường xe máy Việt Nam chứng kiến 1,928 triệu xe tới tay khách hàng, giảm 407.000 xe so với cùng kỳ năm 2019. Dù chỉ là doanh số của 5 thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) nhưng cũng có thể coi là đại diện chung của thị trường xe máy khi doanh số của các thương hiệu mô tô, các cửa hàng nhập khẩu tư nhân thực sự quá ít ỏi, thị phần không đáng kể.

Mức giảm lên tới gần nửa triệu xe được xem là đáng báo động dù vẫn còn 1 quý cuối năm trúng mùa mua sắm để bứt phá. Nhưng ngay cả khi 3 tháng cuối năm thị trường đạt tương đương doanh số 831.440 xe năm ngoái thì tổng kết cả năm cũng chỉ có khoảng 2,75 triệu xe bán ra vẫn thấp hơn đáng kể so với 3,25 triệu xe tới tay khách hàng Việt vào năm ngoái. Đỉnh điểm của thị trường xe Việt trong những năm gần đây là vào năm 2018 với 3,38 triệu xe tới tay người tiêu dùng.

Nguyên nhân khiến thị trường xe máy Việt Nam không được như kỳ vọng được nhiều người cho rằng do ảnh hưởng bởi Covid-19. Đây đúng là lý do thuyết phục khi đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không ít tới túi tiền của nhiều người việt dẫn tới nhu cầu tiêu dùng của người Việt cũng như đi lại trong khoảng 1 tháng cách ly giảm mạnh, đặc biệt là sắm phương tiện mới.

Tuy nhiên đây không hẳn là nguyên nhân chính dẫn tới doanh số giảm mạnh lên tới gần nửa triệu xe so với cùng kỳ bởi Việt Nam hiện vẫn là một trong những nước chống dịch Covid-19 tốt nhất thế giới, thời gian cách ly xã hội là rất ngắn, nhu cầu đi lại gần như là bình thường so với trước đại dịch. Thậm chí, do lo ngại từ dịch bệnh không ít người đã chuyển từ các phương tiện công cộng sang xe máy.