Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng thời tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) đang cận kề, hàng loạt đại lý ô tô liên tiếp thi nhau tung nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi lớn nhằm kích cầu tiêu dùng khi thị trường chung vẫn chưa thực sự phục hồi. Trong đó đáng chú ý, cuộc đua giá bán ở phân khúc SUV 7 chỗ tiếp tục trở thành điểm nóng khi chỉ trong vòng hơn nửa tháng qua, hầu hết mẫu xe đều đã nhập cuộc.

Mẫu xe ăn khách nhất phân khúc Toyota Fortuner sau nhiều đợt ưu đãi, giảm giá kể từ đầu năm 2020, bước sang tháng 8 tiếp tục được Toyota Việt Nam tiếp tục được áp dụng chương trình kích cầu. Theo đó, hãng xe Nhật tung gói quà tặng với giá trị lên đến 55 triệu đồng dành cho khách hàng mua 2 phiên bản, gồm Fortuner 2.4 MT 4x2 và Fortuner 2.4 AT 4x2.

Toyota Fortuner tiếp tục được nhiều đại lý áp dụng khuyến mãi

Đó là chưa kể, với lợi thế là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ có thiết kết khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam được lắp ráp trong nước, khách hàng mua Toyota Fortuner cũng được hưởng lợi thông qua việc giảm 50% lệ phí trước bạ. Như vậy, cộng dồn, khách mua Fortuner thời điểm này được ưu đãi trên 120 triệu đồng, tuy theo phiên bản.

Bên cạnh Fortuner, hàng loạt mẫu SUV 7 chỗ khác cũng được các hãng lẫn đại lý “rầm rộ” tung khuyến mãi trong khoảng hơn nửa tháng vừa qua. Isuzu mu-X cũng được giảm 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua 3 phiên bản 4x2 MT (số sàn), 4x2 AT (số tự động), 4x4 MT (số sàn) đến hết tháng 9.2020.

Với gói ưu đãi này, khi mua các phiên bản trên, khách hàng sẽ tiết kiệm lần lượt 49, 58 và 67 triệu đồng tại khu vực Hà Nội. Trong khi tại TP.HCM lần lượt từ 41, 48 và 56 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong tháng 7 vừa qua, một số đại lý cũng mạnh tay giảm giá tiền mặt từ 46 - 120 triệu đồng tùy từng phiên bản mu-X.

Tình trạng “ế ẩm” kéo dài, nhiều đại lý Isuzu buộc phải giảm giá mạnh tay nhằm kích cầu tiêu dùng Ảnh: Trần Hoàng

Trong khi đó, Ford Everest những tháng qua phải chịu “thiệt đơn, thiệt kép” do không được giảm lệ phí trước bạ như đối thủ Toyota Fortuner, đồng thời phải “chật vật” vực dậy sau sự cố ở khả năng vận hành. Chính vì vậy, đầu tháng 8.2020, hàng loạt đại lý Ford phải nhập “cuộc chơi” bằng cách tung thêm các chương trình khuyến mãi. Ngoài việc hỗ trợ từ 50 - 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Everest, không ít đại lý chọn hình thức giảm giá bằng tiền mặt lên đến 200 triệu đồng cho khách, áp dụng đối với phiên bản Titanium 2.0 lít AT 4WD sản xuất năm 2019 (còn 1,199 tỉ đồng), mức giá thấp chưa từng thấy tại Việt Nam.

Đó là chưa kể, tình trạng Ford Everest giảm giá tại đại lý cũng đã kéo dài nhiều tháng nay. Ở khu vực phía Nam, nhiều đại lý cũng đang chào bán phiên bản Ambiente 2.0 lít MT (số sàn) 4x2, Ambiente 2.0 lít AT (số tự động) 4x2, Trend 2.0 lít AT (số tự động) 4x2 và Titanium 2.0 lít AT (số tự động) 4x2 với mức giảm từ 70 đến 120 triệu đồng.

Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport và Nissan Terra cũng “nhập cuộc” bằng nhiều gói ưu đãi, giảm giá

Nissan Việt Nam sau nhiều đợt khuyến mãi liên tiếp trước đó dành cho Terra, tháng 8 này đã không còn mạnh tay như trước. Bên cạnh ưu đãi 10 triệu đồng tiền mặt, hãng xe Nhật chỉ tặng kèm bộ phụ kiện gồm camera hành trình, cửa sau tự động và đầu AVN. Mặc dù vậy, các đại lý của Nissan lại chủ động tung thêm nhiều chương trình ưu đãi riêng. Theo đó, các phiên bản Terra V được giảm 90 triệu, Terra E giảm 60 triệu đồng, Terra S giảm 70 triệu đồng.

Mitsubishi Pajero Sport là cái tên mới nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ gia nhập cuộc đua giảm giá. Theo đó, những ngày qua, với mục đích “dọn kho” nhanh nhằm chào đón phiên bản Pajero Sport 2021, một số đại lý Mitsubishi trên toàn quốc đồng loạt thông báo giảm giá mạnh cho Pajero Sport các phiên bản sản xuất năm 2019. Giá bán thấp nhất ghi nhận được tại đại lý ở mức 780 triệu đồng, dành cho bản diesel 4x2 MT. So với giá bán lẻ của hãng xe Nhật áp dụng tại Việt nam, giá bán thực tế này thấp hơn tới xấp xỉ 200 triệu đồng.

Như vậy, với đợt giảm giá sâu gần đây, hiện nhiều mẫu SUV 7 chỗ đang có giá bán thực tế khá hấp dẫn. Đặc biệt, có không dưới 3 lựa chọn cho khách hàng mua dòng xe này với mức giá “cực hời”, dưới 800 triệu đồng.