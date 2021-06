SUV 7 chỗ tại Việt Nam: Fortuner bám đuổi Everest, Isuzu mu-X ‘trắng tay’

Sức mua ô tô sụt giảm kéo doanh số bán dòng xe SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam lao dốc. Trong đó, vị trí dẫn đầu vẫn là cuộc đua song mã giữa Ford Everest và Toyota Fortuner. Mitsubishi Pajero Sport “bình chân như vại” trong khi Isuzu mu-X ‘trắng tay’ khi không bán được chiếc nào trong tháng 5.2021.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán các mẫu SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam trong tháng 5.2020 đạt 1.208 xe, giảm 25,4% tương đương 410 xe so với tháng 4.2021. Số liệu này không bao gồm doanh số bán của mẫu Nissan Terra và Chevrolet Trailblazer do nhà phân phối không công bố.