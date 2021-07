Suzuki XL7, xe 7 chỗ hiếm hoi đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu

Với sự chào sân của mẫu SUV nhập khẩu Suzuki XL7 đã tạo cơ hội cho người dùng có mức kinh tế tầm trung nhiều lợi ích hơn. XL7 cân bằng tốt giữa tính thể thao và kinh tế: diện mạo bề thế, khoang hành khách rộng chở 7 người nhưng vẫn linh hoạt trên phố đông và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Không chỉ ấn tượng bởi vẻ nam tính ở các ốp nhựa đen to bản bao quanh hốc bánh xe, bộ giá nóc thể thao tiện dụng, Suzuki XL7 còn sở hữu 7 không gian rộng rãi ở cả ba hàng ghế. Đặc biệt, hàng ghế thứ ba có thể ngả sâu với không gian để chân thoáng; ra vào thuận tiện nhờ cơ chế gập một chạm tiện lợi.

Tất cả cửa sổ trên xe đều được thiết kế lớn, đem lại cảm giác thoáng đãng, giảm bí bách.

Sự tiện dụng của XL7 còn thể hiện qua không gian chứa đồ linh hoạt. Khi gập phẳng hai hàng ghế sau, thể tích chở hàng được tối ưu lên tới 803L. Như vậy, dù đi đông người hay cần mang theo hành lý cồng kềnh, XL7 vẫn đáp ứng thoải mái.

Với thiết kế thông minh, Suzuki XL7 giữ chiều dài tổng thể cân đối và bán kính quay đầu chỉ 5,2m tạo nên sự linh hoạt khi di chuyển. Kết hợp với vô-lăng trợ lực điện, người cầm lái XL7 có thể dễ dàng xoay trở trong đường đô thị chật hẹp và đông đúc.

Đáng ngạc nhiên là dù mang đến công năng tối ưu, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Suzuki XL7 vẫn đáng nể. Thực tế, khi chở 7 người trên xe cũng chỉ hết khoảng 6,39L nhiên liệu cho 100km trên đường hỗn hợp.

Do đó, dù giá xăng liên tục tăng, lên đến 20.900 VNĐ/lít ở thời điểm hiện tại, XL7 vẫn khiến khách hàng an tâm với lựa chọn của mình khi chi phí nhiên liệu cho 100km chỉ tốn khoảng 133.500 VNĐ, tức chỉ khoảng hơn 1.000 đồng mỗi km - mức chi phí lý tưởng so với các mẫu xe khác cùng phân khúc.