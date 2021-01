Thị trường ô tô ‘chạy nước rút’, doanh số cả năm vẫn sụt giảm

Thị trường ô tô vừa có cú nước rút ngoạn mục để khép lại năm 2020 với nhiều khó khăn biến động.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán xe của các thương hiệu ô tô thuộc VAMA đạt kỷ lục 47.865 xe bán ra trong tháng 12.2020, tăng 30,6% so với tháng 11.2020 và tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019. Đây được xem là tháng bán hàng tốt nhất của các thành viên VAMA trong những năm gần đây.

Tính hiệu tích cực đến từ tất cả các phân khúc với ô tô du lịch tăng 28%, xe thương mại tăng 50%. Trong khi đó, nếu xét về nguồn gốc, doanh số bán ô tô lắp ráp trong nước đạt 29.382 xe, tăng 25%; lượng tiêu thụ ô tô nhập khẩu nguyên chiếc cũng đạt tới 18.483 xe, tăng 44% so với tháng trước.

Đặc biệt, với việc chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020 với ô tô lắp ráp trong nước chỉ áp dụng đến hết ngày 31.12.2020, tạo động lực thúc đẩy nhiều khách hàng mua ô tô ngay trong năm 2020.

“Nhiều khách hàng trước đó lên kế hoạch mua ô tô vào quý I năm 2021, đã quyết định “đẩy nhanh tiến độ” mua ô tô ngay trong tháng 12.2020 để được giảm lệ phí trước bạ”. Đây chính là một trong những lý do giúp sức mua ô tô trong tháng 12.2020 tăng trưởng mạnh – ông Đoàn Quốc Thái – Trưởng phòng kinh doanh đại lý Toyota An Thành Fukushima, TP.HCM chia sẻ.

Tuy nhiên, “cú nước rút” đến từ sự hiệp lực của cả người bán lẫn khách hàng có nhu cầu mua ô tô trong tháng cuối năm vẫn chưa đủ để vực dậy doanh số bán hàng vốn đã liên tục sụt giảm trong giai đoạn đầu năm 2020.

Doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA trong năm 2020 và so với năm 2019

Theo số liệu của VAMA, cộng dồn 12 tháng của năm 2020, các thành viên của hiệp hội chỉ bán được tổng cộng 296.634 xe, giảm 8% so với năm 2019. Trong đó, doanh số bán ô tô lắp ráp trong nước giảm 1%, lượng ô tô nhập khẩu tiêu thụ trên thị trường cũng giảm tới 17% so với cùng kì năm ngoái.

Ông Mạch Ngọc Hoàng, Giám Đốc Kinh Doanh đại lý Hyundai Trường Chinh, TP.HCM chi sẻ: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong năm qua, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 4 – 7.2020, đại lý cũng như các doanh nghiệp ô tô khác cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bán hàng cũng như các kế hoạch về doanh số. Tính đến tháng 12.2020 doanh số bán hàng của đại lý chỉ đạt khoảng hơn 80% so với mục tiêu đề ra cho năm 2020”.

Tương tự Hyundai Trường Chinh, dù tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 12.2020 nhưng tính tổng cả năm 2020 của đại lý Honda Ô tô Cộng Hòa và nhiều đại lý ô tô khác tại TP.HCM cũng chỉ đạt khoảng 80% chỉ tiêu doanh số đề ra từ đầu năm.

Về phía nhà sản xuất, kinh doanh ô tô. Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, các hãng xe Hàn đang có sự bứt phá mạnh mẽ. Hyundai dẫn đầu thị trường với doanh số bán đạt hơn 81.000 xe, tăng 1.800 xe so với năm 2019. KIA đạt 39.180 xe, tăng hơn 9.000 xe so với năm 2019. Trong khi đó, các thương hiệu xe Nhật lại cho thấy dấu hiệu hụt hơi khi ngay cả Toyota cũng chỉ bán được gần 71.000 xe, giảm gần 9.000 xe. Mitsubishi đạt 28.954 xe, giảm 1.688 xe. Honda đạt 24.418 xe, giảm 8.684 xe so với năm 2019. Điều này phần nào cho thấy người Việt ngày càng ưa chuộng các mẫu mã ô tô mang thương hiệu Hàn Quốc.