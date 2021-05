Tổng thống Mỹ Biden muốn biến The Beast thành xe điện

Được xem là chiếc xe an toàn và sang trọng nhất thế giới , Cadillac One hay còn gọi The Beast, “quái thú” chính là biểu tượng của Tổng thống Mỹ trong những hành trình di chuyển kể từ năm 1993. Chiếc Cadillac One được Tổng thống Mỹ tiền nhiệm - ông Donald Trump sử dụng thuộc thế hệ sản phẩm 2.0, chiếc limousine cực dài đã được giới thiệu vào năm 2018. Dù có kiểu dáng của Cadillac nhưng xe lại dùng nền tảng xe tải GMC TopKick hạng nặng, sau đó được bọc thép dày, kết quả là Cadillac One 2.0 nặng hơn 6.800 kg.

VIDEO: Cận cảnh Tổng thống Mỹ biden lái ô tô điện Ford F-150 mới ‘cóng’

Tổng thống Mỹ Biden có thể sẽ tiếp tục dùng Cadillac One 2.0 mà ông Donald Trump đã dùng trước đó nhưng cũng có thể đổi sang xe điện khác bởi ông Joe Biden rất chú trọng mảng xe điện tại Mỹ. Mới đây, Tổng thống Mỹ Biden đã đã có mặt tại nhà máy Ford ở Michigan để cầm lái chiếc Ford F-150 Lightning thuần điện. Tại đây ông cũng tiết lộ rằng có thể chiếc The Beast sẽ được điện hóa. Điều này khiến nhiều người tin rằng vị Tổng thống đã đặt hàng một chiếc The Beast chạy điện.

Có kích thước lớn nên The Beast sẽ dùng nhiều pin hơn xe thông thường

Tuy nhiên, trên thực tế, việc sản xuất một phiên bản điện của chiếc xe tối tân như The Beast không hề dễ dàng, nó sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Nhất là khi trọng lượng tối đa của The Beast có thể đạt tới 9 tấn, hiện trên thị trường dường như chưa có bộ pin nào đạt chuẩn để lắp đặt trên The Beast, và dĩ nhiên các kỹ sư Mỹ sẽ phải chế tạo ra một bộ pin riêng cho chiếc xe khổng lồ này.

Với kích thước khổng lồ, nhiều khả năng cung cấp năng lượng cho The Beast chạy điện sẽ là một bộ pin bao gồm nhiều mô đun ghép lại, thậm chí có thể dày thêm một - hai lớp so với xe thông thường để tăng cường sức mạnh cũng như quãng đường đi được cho chiếc xe. Dù vậy, The Beast thường chỉ lăn bánh trong quãng đường ngắn trong thành phố để phục vụ di chuyển cho Tổng thống Mỹ chứ không di chuyển quá xa nên vấn đề về năng lượng pin cũng có thể được giải quyết đơn giản. Với những chuyến đi xa, Tổng thống Mỹ thường dùng máy báy trực thăng Marine One hoặc máy bay phản lực Air Force One.

Dự kiến, việc phát triển một chiếc Cadillac One chạy bằng điện có thể mất tới 4 năm, khi ông Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. Nếu ông tái đắc cử, chiếc xe này có thể sẽ được ông sử dụng đầu tiên.