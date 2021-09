Toyota Raize xuất hiện tại Việt Nam, bán ra trước KIA Sonet?

Toyota Raize là dòng xe hoàn toàn mới, thuộc phân khúc SUV hạng A, cùng phân hạng với KIA Sonet, Hyundai Venue. Do đó, khi bán ra thị trường, xe sẽ nằm ở mức giá từ 450 - 600 triệu đồng tùy phiên bản. Đây nhiều khả năng sẽ là cơn sốt mới trong phân khúc xe đô thị gầm cao tại Việt Nam.

Mẫu xe Toyota Raize xuất hiện tại Việt Nam có ngoại hình tương tự phiên bản ở Indonesia. Đây là phiên bản sử dụng hộp số tự động, nội thất nỉ, mâm xe sử dụng kích thước 16 inch, ngoại thất 2 tông màu. Nhiều khả năng đây là bản cao cấp nhất của Toyota Raize.

Toyota Raize là xe SUV cỡ nhỏ, giá rẻ trong tầm giá trung bình khoảng 500 triệu đồng

Toyota Raize sở hữu kích thước thiết kế nhỏ gọn, với các số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.030 x 1.710 x 1.635 (mm). Chiều dài cơ sở 2.525 mm và khoảng sáng gầm 200 mm. Mẫu SUV cỡ nhỏ này được tạo dáng theo phong cách thể thao , cứng cáp… hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, gia đình nhỏ đang tìm kiếm một chiếc ô tô cỡ nhỏ, gầm cao để đi lại trong thành phố.

Mặc dù sở hữu các thông số về kích thước tương đối khiêm tốn, nhưng Toyota Raize vẫn có được không gian nội thất rộng rãi và thiết kế khá bắt mắt. Nôi thất được trang bị màn hình TFT MID 7 inch dành cho người lái với 4 tùy chọn hiển thị. Ngoài ra, còn có các tính năng cao cấp khác như đèn nội thất, màn hình giải trí 9 inch kết nối với thiết bị thông minh T-Link và có tính năng nhắc nhở người dùng.

Toyota Raize nhiều khả năng bán ra thị trường Việt Nam ngay trong tháng 10 tới

Tại Indonesia, Toyota Raize trang bị động cơ 1.2L và 1.0L tăng áp. Rất có thể Toyota Raize tại Việt Nam sẽ có cấu hình động cơ 3 xi-lanh, 1.0L tăng áp, công suất đạt mức 97 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 2.400-4.000 vòng/phút, hộp số CVT.

Cũng tại Indonesia, hai phiên bản 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS và 1.0 Turbo GR Sport CVT được khách hàng chọn mua nhiều nhất. Riêng hai phiên bản này đã chiếm tới 83% tổng doanh số bán Toyota Raize.

Ngoài các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), kiểm soát ổn định thân xe (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), cảnh báo thắt dây an toàn, cảm biến đỗ xe phía sau… phiên bản 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS còn có gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense.

Khoang lái của Toyota Raize có thiết kế khá bắt mắt

Toyota Raize phân phối trên thị trường Indonesia với giá từ 219,9 - 263,7 triệu rupiah, tương đương 349 - 419 triệu đồng. Toyota Raize được sản xuất tại nhà máy của Daihatsu Indonesia để cung ứng cho các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á. Nhiều khả năng, mẫu xe bán ra thị trường Việt Nam sẽ nhập nguyên chiếc từ Indonesia.