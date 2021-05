Cùng với Honda , Toyota đang triển khai chương trình triệu hồi hàng ngàn mẫu ô tô để khắc phục lỗi bơm nhiên liệu . Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Toyota Việt Nam (TMV) vừa ra thông báo triệu hồi 3.280 xe gồm hai mẫu Toyota Rush và Avanza. Cả hai mẫu xe 5+2 chỗ ngồi này được xác định bị lỗi bơm nhiên liệu có thể dẫn đến trường hợp không khởi động được xe, trường hợp xấu hơn có thể khiến xe chết máy đột ngột khi đang vận hành.

Toyota Rush và Avanza thuộc diện triệu hồi lần này đều được sản xuất tại nhà máy Toyota ở Indonesia trong khoảng thời gian từ ngày 17.7.2018 đến ngày 28.6.2019, do Toyota Việt Nam nhập khẩu, phân phối đến tay người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam.

Theo Toyota Việt Nam, nguyên nhân triệu hồi do các xe trong diện ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu, để cung cấp nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Cánh bơm của các bơm thấp áp này có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm có thể phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất. Điều này dẫn tới việc cánh bơm có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Khi cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm nhiên liệu không hoạt động và làm xe chết máy.

Theo kế hoạch của Toyota Việt Nam, đợt triệu hồi Toyota Rush và Avanza thuộc diện ảnh hưởng sẽ diễn ra từ ngày 4.5.2021 đến hết ngày 4.5.2024 tại tất cả các đại lý chính thức và trạm ủy quyền của Toyota Việt Nam. Thời gian thực hiện việc thay thế bơm xăng mỗi xe mất khoảng 1 giờ 50 phút đến 2 giờ 10 phút.

Toyota Avanza - mẫu MPV 5+2 chỗ ngồi bán chậm nhất của Toyota

Sau gần 3 năm gia nhập thị trường Việt Nam theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Toyota Avanza là mẫu MPV 5+2 chỗ ngồi bán chậm nhất của Toyota. Sau 3 tháng đầu năm 2021, doanh số bán Avanza tại Việt Nam chỉ đạt 26 xe, trong khi Toyota Rush cũng chỉ đạt 643 xe.

Đây đã là đợt triệu hồi xe thứ 7 của Toyota Việt Nam liên quan đến lỗi bơm xăng, với tổng số xe phải thay thế bơm xăng lên con số 50.000 xe. Trước đó, Toyota đã triệu hồi hàng chục ngàn ô tô bao gồm các mẫu Toyota Fortuner, Toyota Camry, Toyota Innova hay Lexus RX350, Lexus LX570… bị lỗi bơm nhiên liệu tại Việt Nam.