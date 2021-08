Xe cũ Honda Brio giữ giá nhất phân khúc xe cỡ nhỏ

Nếu như VinFast Fadil, Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay KIA Morning liên tục được các hãng xe tung ra gói ưu đãi giảm giá bán thì Honda Brio dường như không có chương trình nào tương tự. Đây là lý do giúp xe đã qua sử dụng của Honda Brio vẫn giữ được giá bán ở mức cao.

VIDEO: Xe hạng A năm 2020: Hãng xe Việt – VinFast ‘nhấn chìm’ đế chế xe Hàn

Tham khảo trên thị trường xe cũ, Honda Brio phiên bản cao cấp RS đời 2019 có giá rao bán trên 400 triệu đồng. Đây là mức giá cao hơn đáng kể so với nhiều dòng xe khác tương tự. Ngoài mang mác thương hiệu Nhật Bản, kiểu dáng thiết kế khá thời trang của Honda Brio cũng là yếu tố giúp xe giữ giá.

So với đối thủ cùng phân khúc, ngoại hình Honda Brio tạo thiện cảm hơn

Lần đầu trình làng thị trường Việt Nam vào giữa năm 2019, Honda Brio có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 3.800 x 1.680 x 1.485 (mm), chiều dài cơ sở 2.405 mm và khoảng sáng gầm xe 137 mm. Việc gia tăng chiều dài trục cơ sở thêm 60 mm giúp không gian dành cho hành khách phía sau rộng rãi hơn, tăng thêm 42 mm cho không gian để chân và 60 mm cho khoảng cách từ đầu gối đến ghế trước.

Xe trang bị hệ thống động cơ 4 xi-lanh 1.2L i-VTEC, sản sinh công suất 89 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 110 Nm tại 4.800 vòng/phút, đi kèm hộp số CTV. Bên cạnh đó, Honda Brio còn được trang bị bộ điều khiển G-Design thực hiện kiểm soát phối hợp hộp số vô cấp CVT, van tiết lưu, hệ thống thủy lực, cho phép sang số mượt mà hơn.

Phía trước, xe sử dụng đèn định vị LED và đèn chiếu sáng halogen, đèn sương mù nằm ở phần cản trước thiết kế thể thao . Phía sau là cụm đèn phanh và đèn hậu được bố trí tách biệt, với điểm nhấn là cánh gió thể thao và đèn phanh trên cao. Bản Brio G sử dụng la-zăng hợp kim nhôm 14 inch, trong khi bản RS có la-zăng 15 inch thể thao hơn.

Nội thất Honda Brio không có nhiều tiện nghi cao cấp như các mẫu xe đối thủ

So với các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc, không gian nội thất Honda Brio tương đối rộng rãi, thiết kế thiên về thể thao giống như phần ngoại thất, tuy nhiên trang bị khá nghèo nàn. Vô-lăng có vài nút bấm ở phía trái, màn hình cảm ứng khá nhỏ và chỉ có trên bản RS. Bản G và bản RS đều dùng chìa khóa cơ. Trên xe có ít nút bấm, khu vực điều khiển trung tâm ngoài màn hình chỉ còn cụm điều hòa cũng có thiết kế đơn giản.

Các phiên bản của Honda Brio đều sử dụng ghế nỉ, không gian nội thất rộng hơn các đối thủ cùng phân khúc nhưng kém hấp dẫn hơn. Bù lại, hàng ghế sau khi gập gọn có thể chứa đựng 258 lít hành lý.

Bản cao cấp nhất của Honda Brio vẫn sử dụng ghế nỉ, vô lăng không được bọc da và thiếu chìa khóa thông minh

Về trang bị an toàn, Honda Brio cũng sở hữu các tính năng an toàn cơ bản như hệ thống phanh ABS, EBD và 2 túi khí ở hàng ghế trước, không có sự vượt trội so với các đối thủ trong phân khúc. VinFast Fadil có thêm hệ thống cân bằng điện tử ESP, tạo đôi chút lợi thế so với Honda Brio.

Honda Brio phiên bản RS có giá bán niêm yết khoảng 450 triệu đồng, với xe đã sử dụng khoảng 2 năm mà vẫn rao bán với giá trên 400 triệu đồng cho thấy, đây là dòng xe cỡ nhỏ giữ giá tốt trong thời điểm hiện tại ở Việt Nam.