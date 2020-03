Xe điện Ford Bronco thiết kế cổ điển giá 4 tỉ đồng

Ford Bronco được nhiều khách hàng mong đợi từ lâu khi concept của mẫu xe này giới thiệu thị trường thế giới trước đó. Sự hấp dẫn của Ford Bronco đến từ phong cách xe cổ được hãng xe Mỹ mang đến cho chiếc SUV đời mới.

Trong khi phiên bản máy xăng sẽ ra mắt tại triển lãm New York Auto Show 2020 vào tháng 4 tới thì phiên bản chạy điện của Ford Bronco do Zero Labs Automotive sản xuất sẽ dành cho những ai yêu thích phong cách "tân cổ giao duyên" với kiểu dáng của một chiếc xe cổ, bên trong là hệ động lực của tương lai, thân thiện với môi trường.

Ford Bronco dành cho những ai có sở thích hoài cổ, mua xe để sưu tầm



Nếu cỗ máy xăng của Ford Bronco 2021 có dung tích 2.3L EcoBoost 4 xi lanh hoặc tăng áp kép V6 2.7L với hộp số sàn 7 cấp, phiên bản chạy điện của Zero Labs Automotive cho công suất tới 600 mã lực và đi kèm mô men xoắn 657 Nm. Sức mạnh này đến từ 2 bộ mô tơ điện được tích hợp.

Điểm độc đáo của chiếc xe này là việc nó đi kèm một hộp số sàn 5 cấp, điều chưa có xe điện nào khác thực hiện. Việc này giúp nó mang lại cảm giác như đang vận hành một mẫu xe cổ điển thực thụ. Sức mạnh sẽ được truyền xuống 2 bánh sau hoặc 4 bánh tùy vào lựa chọn của người lái.

Nội thất Ford Bronco mang đậm phong cách cổ điển pha lẫn sang trọng

Với khối pin 70 kWh, Ford Bronco của Zero Labs Automotive có thể di chuyển với khoảng cách lên tới 305 km. Xe được Zero Labs Automotive bổ sung thêm lò xo chống sốc Fox giúp xe điện Ford Bronco có thể vượt địa hình và phanh gốm - carbon Brembo. Với khối pin 70 kWh, Ford Bronco của Zero Labs Automotive có thể di chuyển với khoảng cách lên tới 305 km. Xe được Zero Labs Automotive bổ sung thêm lò xo chống sốc Fox giúp xe điện Ford Bronco có thể vượt địa hình và phanh gốm - carbon Brembo.

Không chỉ có kiểu dáng cổ điển, Ford Bronco còn sở hữu khoang nội thất đậm chất cổ điển của thập niên 70, mọi thứ đều được tái hiện phong cách xưa cũ với cụm vô lăng kim loại, đồng hồ tốc độ cơ dạng tròn, ghế ngồi bản lớn được bọc da và không có tựa đầu. Rất nhiều chi tiết trên xe được ốp kim loại cao cấp.

Các ghế ngồi trên Ford Bronco không có tựa đầu mang phong cách của xe thập niên 70

Ford Bronco sản xuất hoàn toàn bằng thu công, khách hàng tại Mỹ sẽ là những người đầu tiên có cơ hội mua chiếc xe này từ cuối năm nay.