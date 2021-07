Xe độc Mercedes C63 AMG 12 năm tuổi tại Việt Nam

C-Class là dòng xe sang phổ biến tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên với các biến thể hiệu suất cao như chiếc Mercedes C63 AMG thế hệ W204, đời 2009 này vẫn được xem là xe hiếm và hiện chỉ ghi nhận duy nhất 1 chiếc ở nước ta từ trước đến nay.

"Trái tim" của Mercedes-Benz C63 AMG W204 hàng hiếm này là khối động cơ V8, có dung tích 6.3 lít được lắp ráp thủ công với triết lý "One Man, One Engine" (mỗi người một động cơ). Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 451 mã lực tại vòng tua máy 6.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 600 Nm tại vòng tua máy 5.000 vòng/phút, hoặc có thể chạm ngưỡng 480 mã lực nếu được trang bị gói tuỳ chọn Performance Package Plus của AMG.

Thế hệ này trang bị động cơ dung tích lớn lên đến 6.3L mạnh gần 500 mã lực

Mặc dù có khối lượng lên đến hơn 1,6 tấn, mẫu sedan hàng độc này chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h nhờ hộp số tự động 7 cấp AMG Speedshift MCT và có tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 250 km/h (280 km/h nếu được loại bỏ giới hạn này).

Bên cạnh đó, khoang máy của xe cũng được bổ sung thêm một số chi tiết "hàng hiệu" và thanh giằng bằng sợi carbon của RENNtech. Hiện mẫu sedan hiệu năng cao này đang yên vị trong bộ sưu tập của một người chơi xe có tiếng tại Sài Gòn và rất hiếm khi xuất hiện trên đường phố.

So với các phiên bản C-Class thông thường, toàn bộ thiết kế trên Mercedes-Benz C63 AMG có nhiều sự thay đổi theo phong cách thể thao kiểu xe đua. Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng đèn pha Bi-Xenon, thế hệ này chưa sử dụng công nghệ pha LED như hiện nay.

Khoang nội thất nguyên bản màu đen đã được bọc lại màu đỏ thể thao hơn

Nét gân guốc được thể hiện rõ rệt với những đường cắt xẻ ở phần đầu xe. Nắp ca-pô được dập gân nổi và các khe thoát khí ở phía sau đèn sương mù được ốp sợi carbon trang trí. Chưa hết, vè trước và sau được chủ nhân thay thế bằng chi tiết của thương hiệu Brabus. Ở khu vực cuối cột A là logo "6.3 AMG" ám chỉ cho dung tích của cỗ máy V8 đặt bên dưới nắp ca-pô.

Bộ mâm đang gắn trên xe là mâm độ với thương hiệu ADV7 có đường kính 19 inch, dạng 5 chấu kép và được sơn màu đen bóng. Ẩn phía sau là hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao gồm đĩa phanh cỡ lớn và cùm phanh được thay thế với chi tiết của Brembo có màu đỏ rực.

Tiến vào bên trong, khoang nội thất cũng được trang bị thêm một số chi tiết mới nhằm tăng tính thể thao. Vô-lăng 3 chấu đã được nâng cấp lên chi tiết mới bọc da lộn, sử dụng chỉ khâu màu đỏ và tích hợp lẫy chuyển số cùng các nút bấm hỗ trợ người lái.

Là phiên bản hiệu suất cao nên ghế trước là dạng thể thao, không gian phía sau không đổi so với phiên bản thường

Táp-pi cửa và khu vực điều khiển giữa 2 ghế được ốp sợi carbon trang trí. Cần số được thay mới với chi tiết có logo đặc trưng của AMG. Mặc dù là một phiên bản hiệu năng cao, Mercedes-Benz C63 AMG vẫn được trang bị những tính năng giải trí và tiện nghi hàng đầu như: điều hoà tự động, cửa sổ trời, màn hình giải trí cỡ lớn, hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon, hệ thống viễn thông thế hệ mới có thể truy cập Internet,...

Cho đến hiện tại, Mercedes-Benz C63 AMG vẫn là chiếc xe độc nhất thuộc thế hệ W204 tại Việt Nam. Giá trị của chiếc xe vào thời điểm 12 năm trước có thể lên đến 4-5 tỉ đồng.